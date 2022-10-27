27 октября 2022

Контрактник из ХМАО погиб в ходе СВО

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Курсы практической стрельбы. Стрелковый клуб
Контрактник из Лангепаса погиб на Украине Фото:

Контрактник Алексей Большаков, родившийся в Лангепасе (ХМАО) погиб в ходе СВО на территории Украины. Об этом сообщается официальная группа администрации города.

«Алексей Большаков родился в Лангепасе, после переехал в Ставропольский край. Заключил контракт на прохождение военной службы 26 сентября 2022 года. Служил в должности наводчика подразделения мотострелковой бригады. Погиб 14 октября», — рассказывается в группе мэрии Лангепаса.

Правительство ХМАО окажет семье погибшего всю необходимую помощь. Членами семьи принято решение о захоронении Алексея Большакова в Лангепасе.

О начале СВО на Украине президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Глава государства заявлял, что главной задачей спецоперации является денацификация и демилитаризация страны.

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Контрактник Алексей Большаков, родившийся в Лангепасе (ХМАО) погиб в ходе СВО на территории Украины. Об этом сообщается официальная группа администрации города. «Алексей Большаков родился в Лангепасе, после переехал в Ставропольский край. Заключил контракт на прохождение военной службы 26 сентября 2022 года. Служил в должности наводчика подразделения мотострелковой бригады. Погиб 14 октября», — рассказывается в группе мэрии Лангепаса. Правительство ХМАО окажет семье погибшего всю необходимую помощь. Членами семьи принято решение о захоронении Алексея Большакова в Лангепасе. О начале СВО на Украине президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Глава государства заявлял, что главной задачей спецоперации является денацификация и демилитаризация страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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