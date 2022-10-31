В парламенте Армении просят защиты у США

Армения просит у США помощи в обеспечении безопасности страны. Об этом заявил спикер парламента Армении Ален Симонян на встрече с руководителем европейского и евразийского бюро Агентства США по международному развитию (USAID) Эрин Элизабет МакКи.
«Председатель Национального собрания Армении отметил, что Соединенные Штаты Америки занимают важное место в политической и экономической жизни Армении. Он добавил, что Армения заинтересована в более глубоком вовлечении США в обеспечение безопасности и экономического развития нашей страны», — цитирует РИА Новости пресс-службу национального собрания Армении.
Конфликт Армении и Азербайджана обострился 27 сентября. Премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил помощи у президента России Владимира Путина. Также Армения обратилась к Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Совбезу ООН. ОДКБ согласилась отправить экспертов в Армению для урегулирования ситуации.
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Армения просит у США помощи в обеспечении безопасности страны. Об этом заявил спикер парламента Армении Ален Симонян на встрече с руководителем европейского и евразийского бюро Агентства США по международному развитию (USAID) Эрин Элизабет МакКи. «Председатель Национального собрания Армении отметил, что Соединенные Штаты Америки занимают важное место в политической и экономической жизни Армении. Он добавил, что Армения заинтересована в более глубоком вовлечении США в обеспечение безопасности и экономического развития нашей страны», — цитирует РИА Новости пресс-службу национального собрания Армении. Конфликт Армении и Азербайджана обострился 27 сентября. Премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил помощи у президента России Владимира Путина. Также Армения обратилась к Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Совбезу ООН. ОДКБ согласилась отправить экспертов в Армению для урегулирования ситуации.