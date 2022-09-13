13 сентября 2022

ОДКБ направит в Армению экспертов для урегулирования конфликта

ОДКБ решила направить в Армению миссию для оценки ситуации
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Виды Гориса. Армения, Горис
Миссия ОДКБ прибудет в Армению Фото:
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) приняла решение направить в Армению миссию во главе с генсеком Станиславом Засем, чтобы оценить обстановку на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.

«В ходе сессии Совета коллективной безопасности была достигнута договоренность о направлении в Республику Армения Миссии Организации Договора о коллективной безопасности во главе с Генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем с участием начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова и представителей государств — членов ОДКБ для оценки сложившейся обстановки», — заявил Зайнетдинов по итогам внеочередного саммита. Его слова приводит «Интерфакс».

Конфликт между Арменией и Азербайджаном вновь обострился в ночь с 12 на 13 сентября. Минобороны Армении сообщало об ударах с воздуха со стороны Азербайджана. Баку, в свою очередь, обвинил страну-соседа в масштабной провокации. Премьер-министр Армении Никол Пашинян связался по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным, также страна обратилась за помощью к ОДКБ и в Совбез ООН. Издание «БелТА» сообщало, что саммит ОДКБ предложил генсеку выехать в зону армяно-азербайджанского конфликта для подготовки доклада главам государств.

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Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) приняла решение направить в Армению миссию во главе с генсеком Станиславом Засем, чтобы оценить обстановку на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов. «В ходе сессии Совета коллективной безопасности была достигнута договоренность о направлении в Республику Армения Миссии Организации Договора о коллективной безопасности во главе с Генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем с участием начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова и представителей государств — членов ОДКБ для оценки сложившейся обстановки», — заявил Зайнетдинов по итогам внеочередного саммита. Его слова приводит «Интерфакс». Конфликт между Арменией и Азербайджаном вновь обострился в ночь с 12 на 13 сентября. Минобороны Армении сообщало об ударах с воздуха со стороны Азербайджана. Баку, в свою очередь, обвинил страну-соседа в масштабной провокации. Премьер-министр Армении Никол Пашинян связался по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным, также страна обратилась за помощью к ОДКБ и в Совбез ООН. Издание «БелТА» сообщало, что саммит ОДКБ предложил генсеку выехать в зону армяно-азербайджанского конфликта для подготовки доклада главам государств.
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