Мобилизованные бизнесмены из ХМАО отказываются от кредитных каникул

Мобилизованные предприниматели из ХМАО не берут кредитные каникулы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Мобилизованные предприниматели из ХМАО не берут кредитные каникулы. Лишь единицы среди всех призванных бизнесменов воспользовались такой льготой, рассказала уполномоченный по правам предпринимателей в ХМАО Ирина Каск.

«Результатами нашего мониторинга подтверждаются данные относительно незначительного количества мобилизованных лиц, инициировавших реализацию права на кредитные каникулы. Среди предпринимателей речь в принципе о единичных случаях», — сказала Каск.

Она добавила, что по результатам анализа выяснилось, что среди всех мобилизованных предпринимателей больше половины — самозанятые. На данный момент региональные власти рассматривают дополнительные меры поддержки для бизнеса. «Внимательно смотрим за этим и с учетом очевидных тенденций во взаимодействии с бизнесом готовим свои предложения», — сказала Каск.