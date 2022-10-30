30 октября 2022
29 октября 2022

Мобилизованные бизнесмены из ХМАО отказываются от кредитных каникул

© Служба новостей «URA.RU»
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Мобилизованные предприниматели из ХМАО не берут кредитные каникулы Фото:

Мобилизованные предприниматели из ХМАО не берут кредитные каникулы. Лишь единицы среди всех призванных бизнесменов воспользовались такой льготой, рассказала уполномоченный по правам предпринимателей в ХМАО Ирина Каск.

«Результатами нашего мониторинга подтверждаются данные относительно незначительного количества мобилизованных лиц, инициировавших реализацию права на кредитные каникулы. Среди предпринимателей речь в принципе о единичных случаях», — сказала Каск.

Она добавила, что по результатам анализа выяснилось, что среди всех мобилизованных предпринимателей больше половины — самозанятые. На данный момент региональные власти рассматривают дополнительные меры поддержки для бизнеса. «Внимательно смотрим за этим и с учетом очевидных тенденций во взаимодействии с бизнесом готовим свои предложения», — сказала Каск.

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Мобилизованные предприниматели из ХМАО не берут кредитные каникулы. Лишь единицы среди всех призванных бизнесменов воспользовались такой льготой, рассказала уполномоченный по правам предпринимателей в ХМАО Ирина Каск. «Результатами нашего мониторинга подтверждаются данные относительно незначительного количества мобилизованных лиц, инициировавших реализацию права на кредитные каникулы. Среди предпринимателей речь в принципе о единичных случаях», — сказала Каск. Она добавила, что по результатам анализа выяснилось, что среди всех мобилизованных предпринимателей больше половины — самозанятые. На данный момент региональные власти рассматривают дополнительные меры поддержки для бизнеса. «Внимательно смотрим за этим и с учетом очевидных тенденций во взаимодействии с бизнесом готовим свои предложения», — сказала Каск.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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