Ученые ЮУрГУ в качестве источника света предложили органические соединения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Южно-Уральском госуниверситете (ЮУрГУ, Челябинск) источником света в светодиодах предложили сделать органические соединения. Как URA.RU пояснил старший научный сотрудник центра «Нанотехнологии» вуза Тимофей Чмовж, материал открывает новые возможности для использования, в частности, обеспечивая биосовместимость.

«Спектр применения таких красители для органических светоизлучающих диодов очень широк. Они используются в оптической связи, приборах и датчиках ночного видения, датчиках и установках биовизуализации, в технологиях связи Li-Fi», — отметил один из авторов разработки Чмовж.

Схема «извлечения» света, как и в традиционных диодах на основе полупроводников, построена на переходе электронов из одной зоны в другую. В результате выделяются излишки энергии, которая передается фотонам света. Несмотря на то, что квантовая эффективность ниже, чем обычно (составляет 1,2%), скорость «образования» света на два порядка выше, а стоимость применяемых оргсоединений меньше. При этом достигнутое полезное действие все же близко к теоретическому пределу для флуоресцентных светодиодов на основе малых органических молекул.

В пресс-службе ЮУрГУ URA.RU отметили, что предложенный источник света совмещает в себе простоту и дешевизну производства с экологичностью. Молодой ученый добавил, что основной научной задачей является синтез новых органических светоизлучающих молекул для светодиодов. Предложенная технология позволяет создавать тонкопленочные гибкие устройства больших размеров. Основной и вспомогательный слои светодиода обеспечили свечение в ближнего инфракрасного излучения в области спектра 700 до 850 нанометров.

Часть работы по синтезу молекул прошла в институте органической химии имени Н. Д. Зелинского и в ЮУрГУ. Полученные образцы исследовали в Институте физики РАН, а диоды изготовили в РХТУ им. Д. И. Менделеева. Результаты исследований опубликовали в научном журнале Q1.

В Россия принят комплекс мер для привлечения молодых ученых к разработкам. Для придания высокого статуса научной деятельности в Российской Федерации объявлено о проведении Десятилетия науки и технологий. Как отметил президент РФ Владимир Путин, исследовательская деятельность призвана поднять уровень развития экономики страны в целом и регионов в частности.

Исследование стало возможным благодаря кооперации вузов

Предложенная технология расширила спектр применения светодиодов

Материал для красителя рассмотрели в свете проявляемых свойств