В ЯНАО жители призывного возраста пройдут курсы военной подготовки. Фото

01 ноября 2022 в 23:11 Размер текста - 17 +

В ЯНАО стартовали курсы начальной военной подготовки Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) сегодня стартовали курсы военной подготовки. Об этом сообщается на официальном telegram-канале администрации города. «В Ноябрьском колледже профессиональных и информационных технологий сегодня открылись курсы начальной военной подготовки. Они организованы для студентов, горожан призывного возраста, добровольцев, учителей ОБЖ и физкультуры», — говорится в сообщении. На протяжении двух месяцев ямальцев будут обучать тактической медицине и управлению дронами. Также горожане пройдут азы военной, топографической и физической подготовки. Ранее URA.RU рассказывало, что международный тренер из Москвы проведет в ЯНАО курсы военной подготовки. Денис Ряузов научит жителей Салехарда владеть холодным оружием и оказывать первую помощь. В Ноябрьске стартуют курсы военной подготовки telegram-канал Администрации Ноябрьска Горожане пройдут азы военной, топографической, физической подготовки telegram-канал Администрации Ноябрьска

В Ноябрьске (ЯНАО) сегодня стартовали курсы военной подготовки. Об этом сообщается на официальном telegram-канале администрации города. «В Ноябрьском колледже профессиональных и информационных технологий сегодня открылись курсы начальной военной подготовки. Они организованы для студентов, горожан призывного возраста, добровольцев, учителей ОБЖ и физкультуры», — говорится в сообщении. На протяжении двух месяцев ямальцев будут обучать тактической медицине и управлению дронами. Также горожане пройдут азы военной, топографической и физической подготовки. Ранее URA.RU рассказывало, что международный тренер из Москвы проведет в ЯНАО курсы военной подготовки. Денис Ряузов научит жителей Салехарда владеть холодным оружием и оказывать первую помощь.