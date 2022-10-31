В Ноябрьске (ЯНАО) сегодня стартовали курсы военной подготовки. Об этом сообщается на официальном telegram-канале администрации города.
«В Ноябрьском колледже профессиональных и информационных технологий сегодня открылись курсы начальной военной подготовки. Они организованы для студентов, горожан призывного возраста, добровольцев, учителей ОБЖ и физкультуры», — говорится в сообщении.
На протяжении двух месяцев ямальцев будут обучать тактической медицине и управлению дронами. Также горожане пройдут азы военной, топографической и физической подготовки.
Ранее URA.RU рассказывало, что международный тренер из Москвы проведет в ЯНАО курсы военной подготовки. Денис Ряузов научит жителей Салехарда владеть холодным оружием и оказывать первую помощь.
В Ноябрьске стартуют курсы военной подготовки
telegram-канал Администрации Ноябрьска
Горожане пройдут азы военной, топографической, физической подготовки
В Ноябрьске (ЯНАО) сегодня стартовали курсы военной подготовки. Об этом сообщается на официальном telegram-канале администрации города. «В Ноябрьском колледже профессиональных и информационных технологий сегодня открылись курсы начальной военной подготовки. Они организованы для студентов, горожан призывного возраста, добровольцев, учителей ОБЖ и физкультуры», — говорится в сообщении. На протяжении двух месяцев ямальцев будут обучать тактической медицине и управлению дронами. Также горожане пройдут азы военной, топографической и физической подготовки. Ранее URA.RU рассказывало, что международный тренер из Москвы проведет в ЯНАО курсы военной подготовки. Денис Ряузов научит жителей Салехарда владеть холодным оружием и оказывать первую помощь.