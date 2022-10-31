31 октября 2022

В ЯНАО жители призывного возраста пройдут курсы военной подготовки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Курсы практической стрельбы. Стрелковый клуб
В ЯНАО стартовали курсы начальной военной подготовки Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) сегодня стартовали курсы военной подготовки. Об этом сообщается на официальном telegram-канале администрации города.

«В Ноябрьском колледже профессиональных и информационных технологий сегодня открылись курсы начальной военной подготовки. Они организованы для студентов, горожан призывного возраста, добровольцев, учителей ОБЖ и физкультуры», — говорится в сообщении.

На протяжении двух месяцев ямальцев будут обучать тактической медицине и управлению дронами. Также горожане пройдут азы военной, топографической и физической подготовки.

Ранее URA.RU рассказывало, что международный тренер из Москвы проведет в ЯНАО курсы военной подготовки. Денис Ряузов научит жителей Салехарда владеть холодным оружием и оказывать первую помощь.

В Ноябрьске стартуют курсы военной подготовки
Горожане пройдут азы военной, топографической, физической подготовки

Подпишись на наш telegram-канал и следи за всеми самыми резонансными событиями Ямала: https://t.me/WhiteNightsYanao

В Ноябрьске (ЯНАО) сегодня стартовали курсы военной подготовки. Об этом сообщается на официальном telegram-канале администрации города. «В Ноябрьском колледже профессиональных и информационных технологий сегодня открылись курсы начальной военной подготовки. Они организованы для студентов, горожан призывного возраста, добровольцев, учителей ОБЖ и физкультуры», — говорится в сообщении. На протяжении двух месяцев ямальцев будут обучать тактической медицине и управлению дронами. Также горожане пройдут азы военной, топографической и физической подготовки. Ранее URA.RU рассказывало, что международный тренер из Москвы проведет в ЯНАО курсы военной подготовки. Денис Ряузов научит жителей Салехарда владеть холодным оружием и оказывать первую помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...