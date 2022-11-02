Канделаки призвала разорвать дипломатические отношения с Великобританией

03 ноября 2022 в 03:30 Размер текста - 17 +

Тина Канделаки призывает разорвать отношения со страной, которая считает РФ врагами Фото: Размик Закарян © URA.RU Российская телеведущая и продюсер Тина Канделаки считает, что России необходимо разорвать дипломатические отношения с Великобританией. Об этом она написала в своем telegram-канале. «Если люди открыто называют нас врагами, террористами, сносят наши памятники и уничтожают русский язык то зачем нам иметь с ними отношения? <…> Зачем нам посольство [Британии], которое все эти годы занималось координацией антироссийских движений, разведкой и вербовкой?», — пояснила Тина Канделаки. По мнению Канделаки, Запад понимает только язык грубой силы. Она призывает выслать британского посла из РФ. «И ничего, что в ответ закроют наше посольство [в Великобритании]. Вам оно зачем?», — добавила Канделаки. Телеведущая призывает тратить все силы и ресурсы на развитие Родины. «И было бы правильно попутно поступить также с посольствами бывших и нынешних сателлитов Англии — Австралии, Новой Зеландии, Польши, стран Балтии», — резюмировала женщина. Новость по теме Какие санкции Запад ввел против России с начала спецоперации Ранее URA.RU писало, что власти Польши изъяли у посольства РФ базу отдыха под Варшавой. Депутат Госдумы РФ Денис Кравченко заявил, что подобные действия незаконны. США и страны Запада ввели санкции против России после начала спецоперации РФ на территории Украины.

Российская телеведущая и продюсер Тина Канделаки считает, что России необходимо разорвать дипломатические отношения с Великобританией. Об этом она написала в своем telegram-канале. «Если люди открыто называют нас врагами, террористами, сносят наши памятники и уничтожают русский язык то зачем нам иметь с ними отношения? <…> Зачем нам посольство [Британии], которое все эти годы занималось координацией антироссийских движений, разведкой и вербовкой?», — пояснила Тина Канделаки. По мнению Канделаки, Запад понимает только язык грубой силы. Она призывает выслать британского посла из РФ. «И ничего, что в ответ закроют наше посольство [в Великобритании]. Вам оно зачем?», — добавила Канделаки. Телеведущая призывает тратить все силы и ресурсы на развитие Родины. «И было бы правильно попутно поступить также с посольствами бывших и нынешних сателлитов Англии — Австралии, Новой Зеландии, Польши, стран Балтии», — резюмировала женщина. Ранее URA.RU писало, что власти Польши изъяли у посольства РФ базу отдыха под Варшавой. Депутат Госдумы РФ Денис Кравченко заявил, что подобные действия незаконны. США и страны Запада ввели санкции против России после начала спецоперации РФ на территории Украины.