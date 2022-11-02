02 ноября 2022

Канделаки призвала разорвать дипломатические отношения с Великобританией

© Служба новостей «URA.RU»
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Битва ораторов: Мария Захарова и Тина Канделаки в Teatro Veneziano. Екатеринбург, канделаки тина
Тина Канделаки призывает разорвать отношения со страной, которая считает РФ врагами Фото:

Российская телеведущая и продюсер Тина Канделаки считает, что России необходимо разорвать дипломатические отношения с Великобританией. Об этом она написала в своем telegram-канале.

«Если люди открыто называют нас врагами, террористами, сносят наши памятники и уничтожают русский язык то зачем нам иметь с ними отношения? <…> Зачем нам посольство [Британии], которое все эти годы занималось координацией антироссийских движений, разведкой и вербовкой?», — пояснила Тина Канделаки.

По мнению Канделаки, Запад понимает только язык грубой силы. Она призывает выслать британского посла из РФ. «И ничего, что в ответ закроют наше посольство [в Великобритании]. Вам оно зачем?», — добавила Канделаки. Телеведущая призывает тратить все силы и ресурсы на развитие Родины. «И было бы правильно попутно поступить также с посольствами бывших и нынешних сателлитов Англии — Австралии, Новой Зеландии, Польши, стран Балтии», — резюмировала женщина.

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Российская телеведущая и продюсер Тина Канделаки считает, что России необходимо разорвать дипломатические отношения с Великобританией. Об этом она написала в своем telegram-канале. «Если люди открыто называют нас врагами, террористами, сносят наши памятники и уничтожают русский язык то зачем нам иметь с ними отношения? <…> Зачем нам посольство [Британии], которое все эти годы занималось координацией антироссийских движений, разведкой и вербовкой?», — пояснила Тина Канделаки. По мнению Канделаки, Запад понимает только язык грубой силы. Она призывает выслать британского посла из РФ. «И ничего, что в ответ закроют наше посольство [в Великобритании]. Вам оно зачем?», — добавила Канделаки. Телеведущая призывает тратить все силы и ресурсы на развитие Родины. «И было бы правильно попутно поступить также с посольствами бывших и нынешних сателлитов Англии — Австралии, Новой Зеландии, Польши, стран Балтии», — резюмировала женщина. Ранее URA.RU писало, что власти Польши изъяли у посольства РФ базу отдыха под Варшавой. Депутат Госдумы РФ Денис Кравченко заявил, что подобные действия незаконны. США и страны Запада ввели санкции против России после начала спецоперации РФ на территории Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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