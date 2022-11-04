В День народного единства Курган и Калуга обменялись подарками для семей мобилизованных

05 ноября 2022 в 03:30 Размер текста - 17 +

Инициатором акции выступила партия «Единая Россия» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Семьи мобилизованных в Курганской области 4 ноября получили подарки от калужских семей. Об этом сообщил замсекретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Родион Вяткин. «В День народного единства вручил семьям мобилизованных подарки из Калужской области. Также побывал на благотворительном концерте в поддержку СВО и наградил участников конкурса «Зауральское качество» — здоровье в каждый дом»», — написал Вяткин в своем telegram-канале. В свою очередь курганское региональное отделение партии подготовило и отправило калужским адресатам продуктовые наборы, сувениры и книги зауральских авторов. Подобная инициатива проводится по всей стране. Акция носит название «Россия — единая семья!». В ней приняли участие все региональные отделения «Единой России», включая представительства в присоединенных территориях. Частичная мобилизации в РФ была объявлена 21 сентября президентом страны Владимиром Путиным и завершилась 28 октября. С конца февраля российские военные проводят спецоперацию на Украине. Как заявил лидер государства, она нацелена на денацификацию и демилитаризацию страны. В ходе проведения операции в состав РФ вошли Донецкая и Луганская народная республики, Херсонская область, а также часть Запорожья.

Семьи мобилизованных в Курганской области 4 ноября получили подарки от калужских семей. Об этом сообщил замсекретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Родион Вяткин. «В День народного единства вручил семьям мобилизованных подарки из Калужской области. Также побывал на благотворительном концерте в поддержку СВО и наградил участников конкурса «Зауральское качество» — здоровье в каждый дом»», — написал Вяткин в своем telegram-канале. В свою очередь курганское региональное отделение партии подготовило и отправило калужским адресатам продуктовые наборы, сувениры и книги зауральских авторов. Подобная инициатива проводится по всей стране. Акция носит название «Россия — единая семья!». В ней приняли участие все региональные отделения «Единой России», включая представительства в присоединенных территориях. Частичная мобилизации в РФ была объявлена 21 сентября президентом страны Владимиром Путиным и завершилась 28 октября. С конца февраля российские военные проводят спецоперацию на Украине. Как заявил лидер государства, она нацелена на денацификацию и демилитаризацию страны. В ходе проведения операции в состав РФ вошли Донецкая и Луганская народная республики, Херсонская область, а также часть Запорожья.