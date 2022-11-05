Челябинский депутат предложил освободить от мобилизации отцов детей-инвалидов

06 ноября 2022 в 12:52 Размер текста - 17 +

По подсчетам депутата, домой могут вернутся около 1 тысячи мобилизованных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Депутат Госдумы РФ из Челябинской области Станислав Наумов предложил предоставить отсрочку от мобилизации отцам детей-инвалидов. Свою инициативу он направил в Минобороны РФ. «Чтобы дети с инвалидностью могли жить в человеческих условиях, надо принять поправки в указ президента о мобилизации. Предложил Министерству обороны не затягивать с ответом, а возглавить процесс», — написал Наумов в своем telegram-канале. По его данным, речь идет об одной тысяче мужчин по всей стране, которых уже мобилизовали. У многих из них есть боевой опыт, но, по мнению депутата, в семьях, где есть ребенок-инвалид, должно быть два родителя. «Наличие ребенка с инвалидностью надо, по сути, приравнять к медицинскому противопоказанию в отношении самого призывника. Как бы ни отреагировало Минобороны на мое письмо, параллельно надо посмотреть, чем помочь семьям, где мама одна воспитывает ребенка с инвалидностью», — написал депутат. В России с 21 сентября в рамках частичной мобилизации на фронт было призвано около 318 тысяч человек. По словам президента Владимира Путина, количество добровольцев не сокращается. В войсках уже находятся порядка 49 тысяч человек. Остальные занимаются подготовкой.

Депутат Госдумы РФ из Челябинской области Станислав Наумов предложил предоставить отсрочку от мобилизации отцам детей-инвалидов. Свою инициативу он направил в Минобороны РФ. «Чтобы дети с инвалидностью могли жить в человеческих условиях, надо принять поправки в указ президента о мобилизации. Предложил Министерству обороны не затягивать с ответом, а возглавить процесс», — написал Наумов в своем telegram-канале. По его данным, речь идет об одной тысяче мужчин по всей стране, которых уже мобилизовали. У многих из них есть боевой опыт, но, по мнению депутата, в семьях, где есть ребенок-инвалид, должно быть два родителя. «Наличие ребенка с инвалидностью надо, по сути, приравнять к медицинскому противопоказанию в отношении самого призывника. Как бы ни отреагировало Минобороны на мое письмо, параллельно надо посмотреть, чем помочь семьям, где мама одна воспитывает ребенка с инвалидностью», — написал депутат. В России с 21 сентября в рамках частичной мобилизации на фронт было призвано около 318 тысяч человек. По словам президента Владимира Путина, количество добровольцев не сокращается. В войсках уже находятся порядка 49 тысяч человек. Остальные занимаются подготовкой.