В Серове на вокзале загорелся вагон поезда. Фото

07 ноября 2022 в 01:20 Размер текста - 17 +

К месту происшествия приехали сотрудники МЧС (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Серове (Свердловская область) на железнодорожном вокзале загорелся вагон поезда. Об этом сообщают очевидцы в соцсети. «На ж/д вокзале загорелся вагон. К месту происшествия приехали спасатели», — рассказал очевидец в сообществе «Екатеринбург-Серов (Online)» в соцсети «ВКонтакте». Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в свердловском селе Малая Лая загорелась кровля кафе, в этот момент внутри заведения были посетители. По словам спасателей, площадь возгорания составила 2000 квадратных метров. Фото: сообщество «Екатеринбург-Серов (Online)» в соцсети «ВКонтакте» Фото: сообщество «Екатеринбург-Серов (Online)» в соцсети «ВКонтакте»

В Серове (Свердловская область) на железнодорожном вокзале загорелся вагон поезда. Об этом сообщают очевидцы в соцсети. «На ж/д вокзале загорелся вагон. К месту происшествия приехали спасатели», — рассказал очевидец в сообществе «Екатеринбург-Серов (Online)» в соцсети «ВКонтакте». Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в свердловском селе Малая Лая загорелась кровля кафе, в этот момент внутри заведения были посетители. По словам спасателей, площадь возгорания составила 2000 квадратных метров.