В Серове (Свердловская область) на железнодорожном вокзале загорелся вагон поезда. Об этом сообщают очевидцы в соцсети.
«На ж/д вокзале загорелся вагон. К месту происшествия приехали спасатели», — рассказал очевидец в сообществе «Екатеринбург-Серов (Online)» в соцсети «ВКонтакте».
Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.
Ранее URA.RU сообщало, что в свердловском селе Малая Лая загорелась кровля кафе, в этот момент внутри заведения были посетители. По словам спасателей, площадь возгорания составила 2000 квадратных метров.
Фото: сообщество «Екатеринбург-Серов (Online)» в соцсети «ВКонтакте»
Фото: сообщество «Екатеринбург-Серов (Online)» в соцсети «ВКонтакте»
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В Серове (Свердловская область) на железнодорожном вокзале загорелся вагон поезда. Об этом сообщают очевидцы в соцсети. «На ж/д вокзале загорелся вагон. К месту происшествия приехали спасатели», — рассказал очевидец в сообществе «Екатеринбург-Серов (Online)» в соцсети «ВКонтакте». Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в свердловском селе Малая Лая загорелась кровля кафе, в этот момент внутри заведения были посетители. По словам спасателей, площадь возгорания составила 2000 квадратных метров.