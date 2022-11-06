06 ноября 2022
05 ноября 2022

В Серове на вокзале загорелся вагон поезда. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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К месту происшествия приехали сотрудники МЧС (архивное фото) Фото:

В Серове (Свердловская область) на железнодорожном вокзале загорелся вагон поезда. Об этом сообщают очевидцы в соцсети.

«На ж/д вокзале загорелся вагон. К месту происшествия приехали спасатели», — рассказал очевидец в сообществе «Екатеринбург-Серов (Online)» в соцсети «ВКонтакте».

Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в свердловском селе Малая Лая загорелась кровля кафе, в этот момент внутри заведения были посетители. По словам спасателей, площадь возгорания составила 2000 квадратных метров.

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Фото:

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В Серове (Свердловская область) на железнодорожном вокзале загорелся вагон поезда. Об этом сообщают очевидцы в соцсети. «На ж/д вокзале загорелся вагон. К месту происшествия приехали спасатели», — рассказал очевидец в сообществе «Екатеринбург-Серов (Online)» в соцсети «ВКонтакте». Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в свердловском селе Малая Лая загорелась кровля кафе, в этот момент внутри заведения были посетители. По словам спасателей, площадь возгорания составила 2000 квадратных метров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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