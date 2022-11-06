Курганские власти проиграли суд налоговой из-за спортшколы

Департамент мэрии Кургана не оплачивал налоги за спортивную школу (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Управление налоговой службы по Курганской области выиграло суд у департамента финансов администрации города. Власти не платили налоги за детско-юношескую спортивную школу №3. Об этом сообщается в официальных документах на сайте арбитражного суда Курганской области.

«Признать незаконным бездействие департамента финансов и имущества администрации города Кургана. Бездействие выражается в не приостановлении осуществления операций по расходованию средств на всех лицевых счетах Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования „Детско-юношеская спортивная школа No 3“, включая лицевые счета его структурных (обособленных) подразделений, открытых в финансовом органе в связи с неисполнением решений о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов», — указано в решение арбитражного суда.

Из-за неоплаты налогов еще в 2021 году налоговая приняла решение взыскать деньги с лицевых счетов школы. Сумма долга к октябрю 2022 года составила почти 6000 рублей. Представители спортивной школы в суде уточнили, что с иском не согласны. Несмотря на то, что на момент суда задолженность не была погашена, по словам ответчика, такая мера наказания необоснована. В документах на сайте ведомства указано, что арбитражный суд удовлетворил иск налоговой и обязал департамент прекратить операции со счетов спортивной школы, а также выплатить налоги, сборы, страховые взносы, пени, штрафы и проценты.

Ранее URA.RU писало, что налоговая подала в суд на департамент финансов курганской мэрии из-за неоплаты налогов за музыкальную школу №1 им. И.А. Парфенова. Ведомство хочет взыскать с департамента налоги за школу, а пока требует приостановить финансовые операции учреждения.