ЕР приостановила членство депутата, владеющего зданием сгоревшего клуба в Костроме

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Штаб Общественной поддержки политической партии
Президиум «Единой России» приостановил деятельность депутата который владел зданием сгоревшего ночного клуба в Костроме Фото:

Президиум Генсовета «Единой России» приостановил деятельность депутата костромской областной думы Ихтияра Мирзоева. Он являлся владельцем здания в Костроме, в котором произошел пожар, где погибли 13 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ЕР.

«Президиум Генсовета «Единой России» приостановил членство депутата Костромской облдумы Ихтияра Мирзоева. Это сделано на основании решения партийной комиссии по этике и личного заявления депутата, который владеет сгоревшим кафе «Полигон», — говорится в сообщении. При этом уточняется, что сам депутат отправлял заявление с просьбой о приостановке собственной деятельности.

Ранее Мирзоев заявил, что сдавал помещения в аренду. Он отметил, что никакого отношения к деятельности фирмы «Империя», организовавшей работу заведения «Полигон», не имеет.

Ночью 5 ноября произошел пожар в ночном клубе «Полигон» в Костроме. Директор компании ООО «Империя» Наталья Беленгова была арестована.

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Президиум Генсовета «Единой России» приостановил деятельность депутата костромской областной думы Ихтияра Мирзоева. Он являлся владельцем здания в Костроме, в котором произошел пожар, где погибли 13 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ЕР. «Президиум Генсовета «Единой России» приостановил членство депутата Костромской облдумы Ихтияра Мирзоева. Это сделано на основании решения партийной комиссии по этике и личного заявления депутата, который владеет сгоревшим кафе «Полигон», — говорится в сообщении. При этом уточняется, что сам депутат отправлял заявление с просьбой о приостановке собственной деятельности. Ранее Мирзоев заявил, что сдавал помещения в аренду. Он отметил, что никакого отношения к деятельности фирмы «Империя», организовавшей работу заведения «Полигон», не имеет. Ночью 5 ноября произошел пожар в ночном клубе «Полигон» в Костроме. Директор компании ООО «Империя» Наталья Беленгова была арестована.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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