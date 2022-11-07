ЕР приостановила членство депутата, владеющего зданием сгоревшего клуба в Костроме

07 ноября 2022 в 21:13 Размер текста - 17 +

Президиум «Единой России» приостановил деятельность депутата который владел зданием сгоревшего ночного клуба в Костроме Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президиум Генсовета «Единой России» приостановил деятельность депутата костромской областной думы Ихтияра Мирзоева. Он являлся владельцем здания в Костроме, в котором произошел пожар, где погибли 13 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ЕР. «Президиум Генсовета «Единой России» приостановил членство депутата Костромской облдумы Ихтияра Мирзоева. Это сделано на основании решения партийной комиссии по этике и личного заявления депутата, который владеет сгоревшим кафе «Полигон», — говорится в сообщении. При этом уточняется, что сам депутат отправлял заявление с просьбой о приостановке собственной деятельности. Ранее Мирзоев заявил, что сдавал помещения в аренду. Он отметил, что никакого отношения к деятельности фирмы «Империя», организовавшей работу заведения «Полигон», не имеет. Ночью 5 ноября произошел пожар в ночном клубе «Полигон» в Костроме. Директор компании ООО «Империя» Наталья Беленгова была арестована.

Президиум Генсовета «Единой России» приостановил деятельность депутата костромской областной думы Ихтияра Мирзоева. Он являлся владельцем здания в Костроме, в котором произошел пожар, где погибли 13 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ЕР. «Президиум Генсовета «Единой России» приостановил членство депутата Костромской облдумы Ихтияра Мирзоева. Это сделано на основании решения партийной комиссии по этике и личного заявления депутата, который владеет сгоревшим кафе «Полигон», — говорится в сообщении. При этом уточняется, что сам депутат отправлял заявление с просьбой о приостановке собственной деятельности. Ранее Мирзоев заявил, что сдавал помещения в аренду. Он отметил, что никакого отношения к деятельности фирмы «Империя», организовавшей работу заведения «Полигон», не имеет. Ночью 5 ноября произошел пожар в ночном клубе «Полигон» в Костроме. Директор компании ООО «Империя» Наталья Беленгова была арестована.