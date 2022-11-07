07 ноября 2022

Из ХМАО в военный гарнизон Омска отправили топливо для обогрева мобилизованных

© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, мобилизация, мобилизованные, рсзо град, реактивная система залпового огня, подготовка артиллеристов, учеба артиллеристов, реактивная артиллерия, подготовка мобилизованных
Из Урая в военный гарнизон Омска отправили топливо Фото:

Руководство завода в Урае «Югра-Торф Экспорт» отправило в учебный центр Омска 20 тонн торфяных брикетов для топки палаток. Об этом URA.RU рассказал депутат думы Урая Леонард Насибуллин.

«Обратились к руководству завода и там выделили в качестве гуманитарной помощи 20 тонн торфяных брикетов, что бы солдаты наши отапливали палатки. Уже завтра мы их привезем. Таким количеством можно будет отапливать палатки полмесяца», — сказал Насибуллин.

Ранее URA.RU писало, что югорские военнослужащие записали видеообращение к главе региона, где жаловались на то, что с них требуют деньги на покупку дизельного топлива для обогрева палаток. Тогда в скандал вмешался главный военный прокурор России Валерий Петров. После этого власти ХМАО заявили, что помогут в снабжении дровами для обогрева мобилизованных в военном гарнизоне Чебаркуля.

Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. Путин уточнил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.

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Руководство завода в Урае «Югра-Торф Экспорт» отправило в учебный центр Омска 20 тонн торфяных брикетов для топки палаток. Об этом URA.RU рассказал депутат думы Урая Леонард Насибуллин. «Обратились к руководству завода и там выделили в качестве гуманитарной помощи 20 тонн торфяных брикетов, что бы солдаты наши отапливали палатки. Уже завтра мы их привезем. Таким количеством можно будет отапливать палатки полмесяца», — сказал Насибуллин. Ранее URA.RU писало, что югорские военнослужащие записали видеообращение к главе региона, где жаловались на то, что с них требуют деньги на покупку дизельного топлива для обогрева палаток. Тогда в скандал вмешался главный военный прокурор России Валерий Петров. После этого власти ХМАО заявили, что помогут в снабжении дровами для обогрева мобилизованных в военном гарнизоне Чебаркуля. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. Путин уточнил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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