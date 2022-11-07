Из ХМАО в военный гарнизон Омска отправили топливо для обогрева мобилизованных

08 ноября 2022 в 18:54 Размер текста - 17 +

Из Урая в военный гарнизон Омска отправили топливо Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Руководство завода в Урае «Югра-Торф Экспорт» отправило в учебный центр Омска 20 тонн торфяных брикетов для топки палаток. Об этом URA.RU рассказал депутат думы Урая Леонард Насибуллин. «Обратились к руководству завода и там выделили в качестве гуманитарной помощи 20 тонн торфяных брикетов, что бы солдаты наши отапливали палатки. Уже завтра мы их привезем. Таким количеством можно будет отапливать палатки полмесяца», — сказал Насибуллин. Ранее URA.RU писало, что югорские военнослужащие записали видеообращение к главе региона, где жаловались на то, что с них требуют деньги на покупку дизельного топлива для обогрева палаток. Тогда в скандал вмешался главный военный прокурор России Валерий Петров. После этого власти ХМАО заявили, что помогут в снабжении дровами для обогрева мобилизованных в военном гарнизоне Чебаркуля. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. Путин уточнил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.

Руководство завода в Урае «Югра-Торф Экспорт» отправило в учебный центр Омска 20 тонн торфяных брикетов для топки палаток. Об этом URA.RU рассказал депутат думы Урая Леонард Насибуллин. «Обратились к руководству завода и там выделили в качестве гуманитарной помощи 20 тонн торфяных брикетов, что бы солдаты наши отапливали палатки. Уже завтра мы их привезем. Таким количеством можно будет отапливать палатки полмесяца», — сказал Насибуллин. Ранее URA.RU писало, что югорские военнослужащие записали видеообращение к главе региона, где жаловались на то, что с них требуют деньги на покупку дизельного топлива для обогрева палаток. Тогда в скандал вмешался главный военный прокурор России Валерий Петров. После этого власти ХМАО заявили, что помогут в снабжении дровами для обогрева мобилизованных в военном гарнизоне Чебаркуля. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. Путин уточнил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.