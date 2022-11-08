В ХМАО глава района вступился за опального мэра, которому грозит отставка

09 ноября 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

Депутаты проконсультировались с юристом пере отставкой мэра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ХМАО глава Сургутского района Андрей Трубецкой вступился за опального мэра Барсово Вячеслава Позднякова, которому грозит отставка. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте. «Глава района не хочет отставки Вячеслава Позднякова. И по его поручению к депутатам Барсово приезжал руководитель юридического комитета администрации Сургутского района Сергей Рубцов. Представитель юридической службы пытался повлиять на мнение депутатов при решении вопроса с отставкой Позднякова. Рубцов объяснил народным избранникам о положительных моментах для поселения, если на посту останется Поздняков», — сообщил собеседник. За разъяснениями журналист URA.RU обратился в пресс-службу администрации Сургутского района. Но на момент публикации дозвониться до специалистов отдела не удалось. Источник знакомый с ситуацией сообщил, что глава юридической службы не пытался на кого-то влиять, а консультировал депутатов по ряду юридических вопросов. «У депутатов были вопросы, качающиеся юридических тонкостей, процедуры обоснованности претензий к Позднякову и полномочий самого совета депутатов. Никто из участников этой истории не хочет попасть в правовую коллизию, вот и перестраховываются», — заявил собеседник. Председатель совета депутатов Барсово Ирина Найденова не стала комментировать обстоятельства приезда начальника юридического комитета Рубцова. При этом отметила, что вопрос с отставкой главы поселения практически решен и будет озвучен после оценки ситуации главой округа Натальей Комаровой. «При принятии решения по Позднякову депутаты будут полагаться на факты в представлении прокуратуры, а не на личные убеждения», — сообщила Найденова. Ранее URA.RU сообщало, что депутаты Барсово перенесли решение об отставке мэра из-за отсутствия мнения губернатора. Заседание по отставке Вячеслава Позднякова назначено на 16 ноября.

В ХМАО глава Сургутского района Андрей Трубецкой вступился за опального мэра Барсово Вячеслава Позднякова, которому грозит отставка. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте. «Глава района не хочет отставки Вячеслава Позднякова. И по его поручению к депутатам Барсово приезжал руководитель юридического комитета администрации Сургутского района Сергей Рубцов. Представитель юридической службы пытался повлиять на мнение депутатов при решении вопроса с отставкой Позднякова. Рубцов объяснил народным избранникам о положительных моментах для поселения, если на посту останется Поздняков», — сообщил собеседник. За разъяснениями журналист URA.RU обратился в пресс-службу администрации Сургутского района. Но на момент публикации дозвониться до специалистов отдела не удалось. Источник знакомый с ситуацией сообщил, что глава юридической службы не пытался на кого-то влиять, а консультировал депутатов по ряду юридических вопросов. «У депутатов были вопросы, качающиеся юридических тонкостей, процедуры обоснованности претензий к Позднякову и полномочий самого совета депутатов. Никто из участников этой истории не хочет попасть в правовую коллизию, вот и перестраховываются», — заявил собеседник. Председатель совета депутатов Барсово Ирина Найденова не стала комментировать обстоятельства приезда начальника юридического комитета Рубцова. При этом отметила, что вопрос с отставкой главы поселения практически решен и будет озвучен после оценки ситуации главой округа Натальей Комаровой. «При принятии решения по Позднякову депутаты будут полагаться на факты в представлении прокуратуры, а не на личные убеждения», — сообщила Найденова. Ранее URA.RU сообщало, что депутаты Барсово перенесли решение об отставке мэра из-за отсутствия мнения губернатора. Заседание по отставке Вячеслава Позднякова назначено на 16 ноября.