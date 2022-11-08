08 ноября 2022

Курганцев удивила девушка, которая ехала на лошади по городу. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Загородный клуб
Курганцы отметили, что девушка подняла им настроение Фото:

Жителям Кургана подняла настроение девушка, которая ехала по городу на лошади. Она соблюдала ПДД, пишет пользователь, опубликовавший видео в паблике «Инцидент | Курган» соцсети «ВКонтакте».

«Вот это правильно. Девушка в городе на лошади. Соблюдает ПДД», — пишет Олег Белчер. Некоторые комментаторы засомневались, что девушка едет по правилам. «Насчет соблюдения ПДД. Насколько мне известно, подъезжая к перекрестку, человек должен слезть с животного, взять его под уздцы и перевести через дорогу, так что здесь мимо», — пишет Ольга Вайнер.

Также курганцы пошутили про «принца на белом коне». «Принцы на белых конях повымирали, остались только принцессы», — смеется Татьяна Савельева. Людмила Леонтьева отметила, что «у всех прохожих поднялось настроение».

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Жителям Кургана подняла настроение девушка, которая ехала по городу на лошади. Она соблюдала ПДД, пишет пользователь, опубликовавший видео в паблике «Инцидент | Курган» соцсети «ВКонтакте». «Вот это правильно. Девушка в городе на лошади. Соблюдает ПДД», — пишет Олег Белчер. Некоторые комментаторы засомневались, что девушка едет по правилам. «Насчет соблюдения ПДД. Насколько мне известно, подъезжая к перекрестку, человек должен слезть с животного, взять его под уздцы и перевести через дорогу, так что здесь мимо», — пишет Ольга Вайнер. Также курганцы пошутили про «принца на белом коне». «Принцы на белых конях повымирали, остались только принцессы», — смеется Татьяна Савельева. Людмила Леонтьева отметила, что «у всех прохожих поднялось настроение».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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