Курганцев удивила девушка, которая ехала на лошади по городу. Видео

09 ноября 2022 в 04:25 Размер текста - 17 +

Курганцы отметили, что девушка подняла им настроение Фото: Размик Закарян © URA.RU Жителям Кургана подняла настроение девушка, которая ехала по городу на лошади. Она соблюдала ПДД, пишет пользователь, опубликовавший видео в паблике «Инцидент | Курган» соцсети «ВКонтакте». «Вот это правильно. Девушка в городе на лошади. Соблюдает ПДД», — пишет Олег Белчер. Некоторые комментаторы засомневались, что девушка едет по правилам. «Насчет соблюдения ПДД. Насколько мне известно, подъезжая к перекрестку, человек должен слезть с животного, взять его под уздцы и перевести через дорогу, так что здесь мимо», — пишет Ольга Вайнер. Также курганцы пошутили про «принца на белом коне». «Принцы на белых конях повымирали, остались только принцессы», — смеется Татьяна Савельева. Людмила Леонтьева отметила, что «у всех прохожих поднялось настроение».

Жителям Кургана подняла настроение девушка, которая ехала по городу на лошади. Она соблюдала ПДД, пишет пользователь, опубликовавший видео в паблике «Инцидент | Курган» соцсети «ВКонтакте». «Вот это правильно. Девушка в городе на лошади. Соблюдает ПДД», — пишет Олег Белчер. Некоторые комментаторы засомневались, что девушка едет по правилам. «Насчет соблюдения ПДД. Насколько мне известно, подъезжая к перекрестку, человек должен слезть с животного, взять его под уздцы и перевести через дорогу, так что здесь мимо», — пишет Ольга Вайнер. Также курганцы пошутили про «принца на белом коне». «Принцы на белых конях повымирали, остались только принцессы», — смеется Татьяна Савельева. Людмила Леонтьева отметила, что «у всех прохожих поднялось настроение».