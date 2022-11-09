09 ноября 2022
08 ноября 2022

Челябинец показал полученные на передовой печи и спальники с сюрпризом от земляков. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Печи изготовили студенты Копейского политехнического колледжа имени Хохрякова
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На передовой получили печи-буржуйки, а также спальники с сюрпризом, отправленные из Челябинской области. На видео бойцы показывают достоинства печки и благодарят земляков за неоценимую поддержку.

«Вчера получили самое необходимое для бойцов на передовой. Среди прочего — печки-буржуйки, которые сделали своими руками студенты Копейского политехнического колледжа имени Хохрякова. Спасибо, Копейск, тут они необходимы, почти как воздух», — сообщил Денис Моисеев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Кроме того, бойцы получили спальники, лекарства, белье и другие необходимые вещи. Машина уже разгружена в Крыму, груз переправлен в Херсонскую область.

«Получили спальные мешки от третьей облбольницы Челябинска, в каждом: сигареты, спички, карамель (это очень мило) и письмо солдату. Еще привезли медикаменты, белье, USB фонарики, батарейки, термокомплекты и тушенку», — добавил Моисеев.

Сбор помощи на приобретение стальных листов для изготовления десяти буржуек был объявлен в конце октября. Менее чем за две недели печи были раскроены, сварены и доставлены на передовую.

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На передовой получили печи-буржуйки, а также спальники с сюрпризом, отправленные из Челябинской области. На видео бойцы показывают достоинства печки и благодарят земляков за неоценимую поддержку. «Вчера получили самое необходимое для бойцов на передовой. Среди прочего — печки-буржуйки, которые сделали своими руками студенты Копейского политехнического колледжа имени Хохрякова. Спасибо, Копейск, тут они необходимы, почти как воздух», — сообщил Денис Моисеев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Кроме того, бойцы получили спальники, лекарства, белье и другие необходимые вещи. Машина уже разгружена в Крыму, груз переправлен в Херсонскую область. «Получили спальные мешки от третьей облбольницы Челябинска, в каждом: сигареты, спички, карамель (это очень мило) и письмо солдату. Еще привезли медикаменты, белье, USB фонарики, батарейки, термокомплекты и тушенку», — добавил Моисеев. Сбор помощи на приобретение стальных листов для изготовления десяти буржуек был объявлен в конце октября. Менее чем за две недели печи были раскроены, сварены и доставлены на передовую.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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