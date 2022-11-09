Печи изготовили студенты Копейского политехнического колледжа имени Хохрякова Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

На передовой получили печи-буржуйки, а также спальники с сюрпризом, отправленные из Челябинской области. На видео бойцы показывают достоинства печки и благодарят земляков за неоценимую поддержку.

«Вчера получили самое необходимое для бойцов на передовой. Среди прочего — печки-буржуйки, которые сделали своими руками студенты Копейского политехнического колледжа имени Хохрякова. Спасибо, Копейск, тут они необходимы, почти как воздух», — сообщил Денис Моисеев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Кроме того, бойцы получили спальники, лекарства, белье и другие необходимые вещи. Машина уже разгружена в Крыму, груз переправлен в Херсонскую область.

«Получили спальные мешки от третьей облбольницы Челябинска, в каждом: сигареты, спички, карамель (это очень мило) и письмо солдату. Еще привезли медикаменты, белье, USB фонарики, батарейки, термокомплекты и тушенку», — добавил Моисеев.

Сбор помощи на приобретение стальных листов для изготовления десяти буржуек был объявлен в конце октября. Менее чем за две недели печи были раскроены, сварены и доставлены на передовую.