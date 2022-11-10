В ХМАО на выходных придут двадцатиградусные морозы

В ХМАО придет похолодание до -23 градусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В северных районах ХМАО ожидается похолодание до 18-23 градусов ниже нуля. Также синоптики предупредили о гололеде и непогоде. Прогноз составили специалисты Гидрометцентра ХМАО.

«12 ноября небольшие, местами умеренные осадки. В отдельных районах гололедно-изморозевые отложения. Температура ночью -1,-6 градусов, при прояснениях до -13 градусов, днем +1,-4 градуса. Температура: 13 ноября ночью -3,-8 градусов, по северным районам -13,-18 градусов, днем -2,-7 градусов; 14 ноября ночью -6,-11 градусов, при прояснениях -12,-17 градусов, по северным районам -18,-23 градуса, днем -4,-9 градусов», — сказано в сообщении Гидрометцентра.

По данным онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс. Погода», в Ханты-Мансийске будет пасмурная погода, в субботу небольшой снег с дождем. Температура днем будет составлять от 0 до — 5 градусов, а ночью будет опускаться до -10 градусов. Ожидается ветер с порывами до 13 м/с.

В Сургуте до конца недели будет пасмурная погода и снегопад в субботу. Температура днем составит от 0 до -6 градусов, ночью будет опускаться до -10 градусов. Порывы ветра до 10 м/с.

В Нижневартовске в субботу и воскресенье будет пасмурно и сильный снег, дневная температура составит 1-2 градуса ниже нуля, ночью будет опускаться до -12 градусов. Ветер до 11 м/с.