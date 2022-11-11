11 ноября 2022

Момент вспышки на электроподстанции Копейска попал на камеры. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Строительство ЕКАД. Екатеринбург, линия электропередач, лэп, энергетика, электричество
Яркую вспышку на подстанции наблюдали утром жители Копейска Фото:

Момент яркой вспышки на электроподстанции Копейска Челябинской области попал на камеры наружного наблюдения. Соответствующее видео разместили в соцсетях.

«Беспокойное выдалось утро в Копейске. Из-за вспышки на электроподстанции оказался обесточен центр города. На камерах наружного наблюдения видна эта вспышка», — пишут в сообществе «Подслушано Копейск» в соцсети «ВКонтакте».

Камеры компании «Интерсвязь», установленные на перекрестке улиц Сутягина и Кузнецова, обращены на юг города. В 6:50 утра они записали яркую электрическую дугу, которую наблюдали копейчане в этой части города

В соцсетях жители Копейска пожаловались на перегоревшие электроприборы. Кроме того, тем же утром в супермаркете «Магнит» на проспекте Ильича, 13, произошло короткое замыкание холодильника. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, возгорания не было, на место для возможной эвакуации жителей многоквартирного дома прибыли пожарные. Пострадавших не зафиксировано, четыре сотрудника магазина эвакуировались самостоятельно.

Вспышка была видна многим жителям Копейска

Все главные новости Челябинской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/ACityThatSmog

Момент яркой вспышки на электроподстанции Копейска Челябинской области попал на камеры наружного наблюдения. Соответствующее видео разместили в соцсетях. «Беспокойное выдалось утро в Копейске. Из-за вспышки на электроподстанции оказался обесточен центр города. На камерах наружного наблюдения видна эта вспышка», — пишут в сообществе «Подслушано Копейск» в соцсети «ВКонтакте». Камеры компании «Интерсвязь», установленные на перекрестке улиц Сутягина и Кузнецова, обращены на юг города. В 6:50 утра они записали яркую электрическую дугу, которую наблюдали копейчане в этой части города В соцсетях жители Копейска пожаловались на перегоревшие электроприборы. Кроме того, тем же утром в супермаркете «Магнит» на проспекте Ильича, 13, произошло короткое замыкание холодильника. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, возгорания не было, на место для возможной эвакуации жителей многоквартирного дома прибыли пожарные. Пострадавших не зафиксировано, четыре сотрудника магазина эвакуировались самостоятельно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...