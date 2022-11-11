Яркую вспышку на подстанции наблюдали утром жители Копейска Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Момент яркой вспышки на электроподстанции Копейска Челябинской области попал на камеры наружного наблюдения. Соответствующее видео разместили в соцсетях.

«Беспокойное выдалось утро в Копейске. Из-за вспышки на электроподстанции оказался обесточен центр города. На камерах наружного наблюдения видна эта вспышка», — пишут в сообществе «Подслушано Копейск» в соцсети «ВКонтакте».

Камеры компании «Интерсвязь», установленные на перекрестке улиц Сутягина и Кузнецова, обращены на юг города. В 6:50 утра они записали яркую электрическую дугу, которую наблюдали копейчане в этой части города

В соцсетях жители Копейска пожаловались на перегоревшие электроприборы. Кроме того, тем же утром в супермаркете «Магнит» на проспекте Ильича, 13, произошло короткое замыкание холодильника. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, возгорания не было, на место для возможной эвакуации жителей многоквартирного дома прибыли пожарные. Пострадавших не зафиксировано, четыре сотрудника магазина эвакуировались самостоятельно.