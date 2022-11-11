Момент яркой вспышки на электроподстанции Копейска Челябинской области попал на камеры наружного наблюдения. Соответствующее видео разместили в соцсетях.
«Беспокойное выдалось утро в Копейске. Из-за вспышки на электроподстанции оказался обесточен центр города. На камерах наружного наблюдения видна эта вспышка», — пишут в сообществе «Подслушано Копейск» в соцсети «ВКонтакте».
Камеры компании «Интерсвязь», установленные на перекрестке улиц Сутягина и Кузнецова, обращены на юг города. В 6:50 утра они записали яркую электрическую дугу, которую наблюдали копейчане в этой части города
В соцсетях жители Копейска пожаловались на перегоревшие электроприборы. Кроме того, тем же утром в супермаркете «Магнит» на проспекте Ильича, 13, произошло короткое замыкание холодильника. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, возгорания не было, на место для возможной эвакуации жителей многоквартирного дома прибыли пожарные. Пострадавших не зафиксировано, четыре сотрудника магазина эвакуировались самостоятельно.
Все главные новости Челябинской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/ACityThatSmog