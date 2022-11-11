Глава СКР Бастрыкин взял на контроль избиения несовершеннолетних в ХМАО

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по ХМАО Михаилу Мокшину разобраться по фактам причинения вреда здоровью несовершеннолетнему из Сургута и избиению жительницей Радужного малолетней дочери.
«Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК России по ХМАО Мокшину М.В. доложить о происшествиях с несовершеннолетними. Передать материалы по факту избиения несовершеннолетнего водителем в производство следователей СК России», — сообщает telegram-канал СКР.
Ранее URA.RU рассказало, что жительница Радужного нанесла побои малолетней дочери, находившейся в детской коляске. А в Сургуте водитель маршрутки нанес побои мальчику, кинувшему снежок в автобус.
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