Глава СКР Бастрыкин взял на контроль избиения несовершеннолетних в ХМАО

Бастрыкин поручил провести проверку по фактам насилия по отношению к детям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по ХМАО Михаилу Мокшину разобраться по фактам причинения вреда здоровью несовершеннолетнему из Сургута и избиению жительницей Радужного малолетней дочери.

«Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК России по ХМАО Мокшину М.В. доложить о происшествиях с несовершеннолетними. Передать материалы по факту избиения несовершеннолетнего водителем в производство следователей СК России», — сообщает telegram-канал СКР.

Ранее URA.RU рассказало, что жительница Радужного нанесла побои малолетней дочери, находившейся в детской коляске. А в Сургуте водитель маршрутки нанес побои мальчику, кинувшему снежок в автобус.