11 ноября 2022

Глава СКР Бастрыкин взял на контроль избиения несовершеннолетних в ХМАО

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Совет безопасности. Челябинск., бастрыкин александр
Бастрыкин поручил провести проверку по фактам насилия по отношению к детям Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по ХМАО Михаилу Мокшину разобраться по фактам причинения вреда здоровью несовершеннолетнему из Сургута и избиению жительницей Радужного малолетней дочери.

«Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК России по ХМАО Мокшину М.В. доложить о происшествиях с несовершеннолетними. Передать материалы по факту избиения несовершеннолетнего водителем в производство следователей СК России», — сообщает telegram-канал СКР.

Ранее URA.RU рассказало, что жительница Радужного нанесла побои малолетней дочери, находившейся в детской коляске. А в Сургуте водитель маршрутки нанес побои мальчику, кинувшему снежок в автобус.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по ХМАО Михаилу Мокшину разобраться по фактам причинения вреда здоровью несовершеннолетнему из Сургута и избиению жительницей Радужного малолетней дочери. «Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК России по ХМАО Мокшину М.В. доложить о происшествиях с несовершеннолетними. Передать материалы по факту избиения несовершеннолетнего водителем в производство следователей СК России», — сообщает telegram-канал СКР. Ранее URA.RU рассказало, что жительница Радужного нанесла побои малолетней дочери, находившейся в детской коляске. А в Сургуте водитель маршрутки нанес побои мальчику, кинувшему снежок в автобус.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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