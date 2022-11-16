В постпредстве РФ при ООН раскрыли цель провокации с ракетами в Польше

Полянский: Украина устроила провокацию с ракетами в Польше, чтобы столкнуть НАТО с РФ

16 ноября 2022 в 12:10 Размер текста - 17 +

Дмитрий Полянский предположил, что заседание ООН собирают из-за падения кет в Польше Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Польше на границе с Украиной упали две ракеты Инцидент с ракетами в Польше произошел после того, как в Совбезе ООН анонсировали очередное заседание по Украине, не сообщив заранее тему обсуждения. Теперь ясно, что там будут обсуждать падение ракет, заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Целью произошедшего он назвал столкновение России и НАТО. «16 ноября в СБ ООН пройдет очередное заседание по Украине. Западники запросили его заранее, еще на прошлой неделе. Причем на этот раз впервые отказались указывать конкретную тему. Уже тогда это выглядело подозрительным…зачем собираемся-то?» — написал Полянский в своем telegram-канале. Он выразил уверенность, что темой обсуждения теперь станут упавшие в Польше ракеты. Полянский назвал происходящее попыткой спровоцировать прямое военное столкновение России и НАТО. По его словам, это доказывает быстрая реакция Украины с призывами наказать Россию. Падение ракет на территории Польши: что известно к этому часу В Польше на границе с Украиной упали две ракеты. По предварительной информации, погибли два человека. К инциденту может быть причастна Россия, но у Польши пока нет доказательств, цитирует телеканал 360 президента республики Анджея Дуда. В Минобороны РФ сообщили, что это намеренная провокация. НАТО решила собрать заседание совета из-за инцидента, сообщил Reuters со ссылкой на европейского дипломата.

Инцидент с ракетами в Польше произошел после того, как в Совбезе ООН анонсировали очередное заседание по Украине, не сообщив заранее тему обсуждения. Теперь ясно, что там будут обсуждать падение ракет, заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Целью произошедшего он назвал столкновение России и НАТО. «16 ноября в СБ ООН пройдет очередное заседание по Украине. Западники запросили его заранее, еще на прошлой неделе. Причем на этот раз впервые отказались указывать конкретную тему. Уже тогда это выглядело подозрительным…зачем собираемся-то?» — написал Полянский в своем telegram-канале. Он выразил уверенность, что темой обсуждения теперь станут упавшие в Польше ракеты. Полянский назвал происходящее попыткой спровоцировать прямое военное столкновение России и НАТО. По его словам, это доказывает быстрая реакция Украины с призывами наказать Россию. В Польше на границе с Украиной упали две ракеты. По предварительной информации, погибли два человека. К инциденту может быть причастна Россия, но у Польши пока нет доказательств, цитирует телеканал 360 президента республики Анджея Дуда. В Минобороны РФ сообщили, что это намеренная провокация. НАТО решила собрать заседание совета из-за инцидента, сообщил Reuters со ссылкой на европейского дипломата.