Власти ХМАО озвучили новые меры поддержки мобилизованным

Вопрос о льготах обсудили на заседании правительства Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Власти ХМАО озвучили, что теперь компенсация за расходы на детский сад будет распространяться не только на семью мобилизованного, но и их братьев и сестер. Об этом сообщил председатель окружной думы Борис Хохряков в своем telegram-канале.

«Принял участие в заседании правительства региона, которое провела губернатор Югры Наталья Комарова. Изменение связано с расширением перечня членов семей участников специальной военной операции, имеющих право на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в детских садах и предоставление двухразового питания в общеобразовательных организации. Проектом закона предлагается оказывать эти меры социальной поддержки, помимо детей, также пасынкам, падчерицам, братьям, сестрам участников специальной военной операции», — сообщил Хохряков.

Кроме этого, планируется, что мобилизованные будут освобождены от уплаты транспортного налога. Документ разработан на основании протокола депутатских слушаний о прогнозе социально-экономического развития. И вступит в силу с 1 января 2023 года.

Ранее URA.RU сообщало, что в школах ХМАО стали бесплатно кормить детей мобилизованных. Детям военнослужащих бесплатно предоставляются горячие завтраки и обеды. Для получения этой льготы необходимо заполнить заявление.

Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о завершении мобилизационных мероприятий. Глава государства уточнял, что в помощь российской армии для проведения спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины в первую очередь призваны бывшие военные, имеющие специальности.