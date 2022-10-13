В школах ХМАО стали бесплатно кормить детей мобилизованных

14 октября 2022 в 18:33 Размер текста - 17 +

Дети участников спецоперации из ХМАО стали получать бесплатные завтраки и обеды Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Детей, чьи родители участвуют в спецоперации, начали бесплатно в школах ХМАО. Заместитель директора окружного департамента образования и молодежной политики Инна Святченко сообщила журналисту URA.RU, что для получения этой льготы нужно только заявление матери. «Детям военнослужащих бесплатно предоставляются горячие завтраки и обеды. Для получения этой льготы необходимо заполнить заявление. Данные, подтверждающие факт мобилизации отцов для предоставления этой льготы, военкомат ХМАО направил в школы в рамках межведомственного взаимодействия», — прокомментировала Святченко. В ряде муниципалитетов ХМАО бесплатное горячее питание для детей военнослужащих уже предоставляется. «В школах Нижневартовска дети получают завтраки и обеды с сегодняшнего дня, если их мамы подали заявления сегодня. Никаких подтверждающих справок из военкомата не требуется, но если вдруг возникнет какая-то внештатная ситуация, то мы будем прорабатывать эти вопросы с каждым родителем в индивидуальном порядке», — прокомментировала журналисту агентства вице-мэр по социальной политике Нижневартовска Ирина Воликовская. Ранее URA.RU рассказывало, что детей участников СВО из ХМАО будут бесплатно кормить в школах. Эта льгота была одобрена правительством Югры. Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию 21 сентября. В помощь российской армии на фронт должны направить около 300 тысяч человек. C 24 февраля РФ проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Детей, чьи родители участвуют в спецоперации, начали бесплатно в школах ХМАО. Заместитель директора окружного департамента образования и молодежной политики Инна Святченко сообщила журналисту URA.RU, что для получения этой льготы нужно только заявление матери. «Детям военнослужащих бесплатно предоставляются горячие завтраки и обеды. Для получения этой льготы необходимо заполнить заявление. Данные, подтверждающие факт мобилизации отцов для предоставления этой льготы, военкомат ХМАО направил в школы в рамках межведомственного взаимодействия», — прокомментировала Святченко. В ряде муниципалитетов ХМАО бесплатное горячее питание для детей военнослужащих уже предоставляется. «В школах Нижневартовска дети получают завтраки и обеды с сегодняшнего дня, если их мамы подали заявления сегодня. Никаких подтверждающих справок из военкомата не требуется, но если вдруг возникнет какая-то внештатная ситуация, то мы будем прорабатывать эти вопросы с каждым родителем в индивидуальном порядке», — прокомментировала журналисту агентства вице-мэр по социальной политике Нижневартовска Ирина Воликовская. Ранее URA.RU рассказывало, что детей участников СВО из ХМАО будут бесплатно кормить в школах. Эта льгота была одобрена правительством Югры. Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию 21 сентября. В помощь российской армии на фронт должны направить около 300 тысяч человек. C 24 февраля РФ проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.