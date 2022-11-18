Пермячка задохнулась в подвале своего дома, где ее запер муж

19 ноября 2022 в 18:15 Размер текста - 17 +

Предварительное следствие по уголовному делу завершено Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жительница Пермского края задохнулась в подвале собственного дома после того, как ее там запер муж. Они вместе распивали спиртное. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКРФ по Пермскому краю. Инцидент произошел 30 июня в Березовском районе. «На почве ревности у супругов произошла ссора. После чего мужчина заставил женщину спустится в подвальное помещение, налил туда ГСМ и запер крышку. В результате женщина отравилась парами и скончалась», — указано в telegram-канале ведомства. Следователи выяснили, что обвиняемый ранее был судим за преступления против личности. Материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в суд. О том, что в поселке Кутамыш (Пермский край) были найдены останки пропавшей женщины, URA.RU писало ранее. В ночь на 14 октября, именно тогда пропала пермячка, сгорел заброшенный дом, который был заперт на замок. Жители поселка посчитали, что это было убийство.

Жительница Пермского края задохнулась в подвале собственного дома после того, как ее там запер муж. Они вместе распивали спиртное. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКРФ по Пермскому краю. Инцидент произошел 30 июня в Березовском районе. «На почве ревности у супругов произошла ссора. После чего мужчина заставил женщину спустится в подвальное помещение, налил туда ГСМ и запер крышку. В результате женщина отравилась парами и скончалась», — указано в telegram-канале ведомства. Следователи выяснили, что обвиняемый ранее был судим за преступления против личности. Материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в суд. О том, что в поселке Кутамыш (Пермский край) были найдены останки пропавшей женщины, URA.RU писало ранее. В ночь на 14 октября, именно тогда пропала пермячка, сгорел заброшенный дом, который был заперт на замок. Жители поселка посчитали, что это было убийство.