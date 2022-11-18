18 ноября 2022

Пермячка задохнулась в подвале своего дома, где ее запер муж

© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП на Октябрьском Поле. Москва, следственный комитет, октябрьское поле, автомобиль скр
Предварительное следствие по уголовному делу завершено Фото:

Жительница Пермского края задохнулась в подвале собственного дома после того, как ее там запер муж. Они вместе распивали спиртное. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКРФ по Пермскому краю. Инцидент произошел 30 июня в Березовском районе.

«На почве ревности у супругов произошла ссора. После чего мужчина заставил женщину спустится в подвальное помещение, налил туда ГСМ и запер крышку. В результате женщина отравилась парами и скончалась», — указано в telegram-канале ведомства.

Следователи выяснили, что обвиняемый ранее был судим за преступления против личности. Материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в суд.

О том, что в поселке Кутамыш (Пермский край) были найдены останки пропавшей женщины, URA.RU писало ранее. В ночь на 14 октября, именно тогда пропала пермячка, сгорел заброшенный дом, который был заперт на замок. Жители поселка посчитали, что это было убийство.

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Жительница Пермского края задохнулась в подвале собственного дома после того, как ее там запер муж. Они вместе распивали спиртное. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКРФ по Пермскому краю. Инцидент произошел 30 июня в Березовском районе. «На почве ревности у супругов произошла ссора. После чего мужчина заставил женщину спустится в подвальное помещение, налил туда ГСМ и запер крышку. В результате женщина отравилась парами и скончалась», — указано в telegram-канале ведомства. Следователи выяснили, что обвиняемый ранее был судим за преступления против личности. Материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в суд. О том, что в поселке Кутамыш (Пермский край) были найдены останки пропавшей женщины, URA.RU писало ранее. В ночь на 14 октября, именно тогда пропала пермячка, сгорел заброшенный дом, который был заперт на замок. Жители поселка посчитали, что это было убийство.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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