В сгоревшем заброшенном доме найдены останки пермячки

Сгоревший дом был закрыт на замок Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

В поселке Кутамыш Чусовского района (Пермский край) найдены останки пропавшей ранее женщины. URA.RU поговорило с жителем поселка Олегом Кукушкиным, который нашел то, что осталось от погибшей Натальи.

«Она пропала в ночь на 14 октября, в эту же ночь сгорел заброшенный и даже отключенный от электричества дом, который к тому же был заперт на замок. Мне связь между этими двумя событиями показалась очевидной, и по пути на поиски Натальи, которые были назначены на 15:00 я зашел в сгоревший дом, там и обнаружил то, что осталось от женщины», — рассказал Кукушкин.

Жители поселка считают, что это было убийство и связывают смерть пермячки с ранее судимым мужчиной. «Нас вообще не слышат, все факты против него», — пишет в комментарии к посту про гибель женщины ее знакомая Лена Заморина. В пресс-службе краевого ГУ МВД не стали комментировать ситуацию и сказали обращаться в следственное управление СКР по Пермскому краю. Агентство направило в ведомство запрос.