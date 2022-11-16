16 ноября 2022

В сгоревшем заброшенном доме найдены останки пермячки

© Служба новостей «URA.RU»
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Махнево сгоревший дом Железнова
Сгоревший дом был закрыт на замок Фото:

В поселке Кутамыш Чусовского района (Пермский край) найдены останки пропавшей ранее женщины. URA.RU поговорило с жителем поселка Олегом Кукушкиным, который нашел то, что осталось от погибшей Натальи.

«Она пропала в ночь на 14 октября, в эту же ночь сгорел заброшенный и даже отключенный от электричества дом, который к тому же был заперт на замок. Мне связь между этими двумя событиями показалась очевидной, и по пути на поиски Натальи, которые были назначены на 15:00 я зашел в сгоревший дом, там и обнаружил то, что осталось от женщины», — рассказал Кукушкин.

Жители поселка считают, что это было убийство и связывают смерть пермячки с ранее судимым мужчиной. «Нас вообще не слышат, все факты против него», — пишет в комментарии к посту про гибель женщины ее знакомая Лена Заморина. В пресс-службе краевого ГУ МВД не стали комментировать ситуацию и сказали обращаться в следственное управление СКР по Пермскому краю. Агентство направило в ведомство запрос.

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В поселке Кутамыш Чусовского района (Пермский край) найдены останки пропавшей ранее женщины. URA.RU поговорило с жителем поселка Олегом Кукушкиным, который нашел то, что осталось от погибшей Натальи. «Она пропала в ночь на 14 октября, в эту же ночь сгорел заброшенный и даже отключенный от электричества дом, который к тому же был заперт на замок. Мне связь между этими двумя событиями показалась очевидной, и по пути на поиски Натальи, которые были назначены на 15:00 я зашел в сгоревший дом, там и обнаружил то, что осталось от женщины», — рассказал Кукушкин. Жители поселка считают, что это было убийство и связывают смерть пермячки с ранее судимым мужчиной. «Нас вообще не слышат, все факты против него», — пишет в комментарии к посту про гибель женщины ее знакомая Лена Заморина. В пресс-службе краевого ГУ МВД не стали комментировать ситуацию и сказали обращаться в следственное управление СКР по Пермскому краю. Агентство направило в ведомство запрос.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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