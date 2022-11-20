Герой России вручил губернатору ХМАО подарок из космоса. Фото

21 ноября 2022 в 14:49 Размер текста - 17 +

Фотография югорского флага была сделана на космической орбите Фото: Александр Елизаров © URA.RU Герой России, космонавт Сергей Кудь-Сверчков подарил губернатору ХМАО Наталье Комаровой фотографию югорского флага, сделанную на космической орбите с борта Международной космической станции. Космонавт вручил подарок главе региона на форуме «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели» в Когалыме. «Я хотел бы вам сделать небольшой подарок, Наталья Владимировна! Это фотография флага Югры. который побывал в космосе. И, собственно, сам флаг и под стеклом кусочек МКС», — сказал Сергей Кудь-Сверчков. Трансляция доступна в официальном аккаунте главы региона в соцсети «ВКонтакте». На форуме космонавт также рассказал об участии в проекте с онкобольными детьми. Детям предлагают сделать рисунки, которые затем перенесут на скафандры космонавтов. «Когда я был на станции международной в 2021 году, в апреле, к нам как раз прилетел скафандр замечательный „Мечтатель“ и мы детям, которые рисовали рисунки, записали видеообращение и показали — вот ваши рисунки!», — дополнил Кудь-Сверчков.



Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова рассказала, что развитие гражданского общества является базовой основой современного государства. Заявление глава региона сделала также во время открытия форума «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели» в Когалыме. Флаг Югры доставили на космическую орбиту и сфотографировали Фото: скрин трансляции

Герой России, космонавт Сергей Кудь-Сверчков подарил губернатору ХМАО Наталье Комаровой фотографию югорского флага, сделанную на космической орбите с борта Международной космической станции. Космонавт вручил подарок главе региона на форуме «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели» в Когалыме. «Я хотел бы вам сделать небольшой подарок, Наталья Владимировна! Это фотография флага Югры. который побывал в космосе. И, собственно, сам флаг и под стеклом кусочек МКС», — сказал Сергей Кудь-Сверчков. Трансляция доступна в официальном аккаунте главы региона в соцсети «ВКонтакте». На форуме космонавт также рассказал об участии в проекте с онкобольными детьми. Детям предлагают сделать рисунки, которые затем перенесут на скафандры космонавтов. «Когда я был на станции международной в 2021 году, в апреле, к нам как раз прилетел скафандр замечательный „Мечтатель“ и мы детям, которые рисовали рисунки, записали видеообращение и показали — вот ваши рисунки!», — дополнил Кудь-Сверчков. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова рассказала, что развитие гражданского общества является базовой основой современного государства. Заявление глава региона сделала также во время открытия форума «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели» в Когалыме.