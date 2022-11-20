Губернатор ХМАО высказалась о современном гражданском обществе

Губернатор ХМАО Наталья Комарова открыла форум по развитию гражданского общества

21 ноября 2022 в 12:30 Размер текста - 17 +

Развитие гражданского общества Комарова назвала базовой основой современного государства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова рассказала, что развитие гражданского общества является базовой основой современного государства. Заявление глава региона сделала во время открытия форума «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели» в Когалыме. «Если ориентироваться на то, что такое развитие гражданского общества, а мы считаем это базовым, если мы сможем сказать, что в данном случае, на данной территории, в данной стране мы имеем дело с развитым гражданским обществом, то, следовательно, мы создали абсолютно все возможное для того, чтобы развиваться и в экономике и в других взаимоотношениях и взаимодействиях», — сказала Комарова. Трансляция доступна в официальном аккаунте главы региона в соцсети «ВКонтакте».



В программе форума планируется обсуждение социального благополучия людей и определение необходимых усилий государства, бизнеса и общества. «Форум из окружного стал межрегиональным, потому что коллеги из Уральского федерального округа активно стали участвовать в нем, а позже он приобрел статус международного, потому что в составе экспертов появились люди из Северной Европы (Дания, Швеция, Норвегия) и название „60 параллель“, как раз отсылает к 60-й параллели шестидесятой широты земного шара. То есть северные регионы», — сказал корреспонденту URA.RU один из организаторов форума Яков Самохвалов.



Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО извинилась перед жителями региона во время онлайн-эфира. Извинение прозвучало за то, что спорткомплекс в поселке городского типа Междуреченский так и не был передан жителям ввиду строительных недоделок.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова рассказала, что развитие гражданского общества является базовой основой современного государства. Заявление глава региона сделала во время открытия форума «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели» в Когалыме. «Если ориентироваться на то, что такое развитие гражданского общества, а мы считаем это базовым, если мы сможем сказать, что в данном случае, на данной территории, в данной стране мы имеем дело с развитым гражданским обществом, то, следовательно, мы создали абсолютно все возможное для того, чтобы развиваться и в экономике и в других взаимоотношениях и взаимодействиях», — сказала Комарова. Трансляция доступна в официальном аккаунте главы региона в соцсети «ВКонтакте». В программе форума планируется обсуждение социального благополучия людей и определение необходимых усилий государства, бизнеса и общества. «Форум из окружного стал межрегиональным, потому что коллеги из Уральского федерального округа активно стали участвовать в нем, а позже он приобрел статус международного, потому что в составе экспертов появились люди из Северной Европы (Дания, Швеция, Норвегия) и название „60 параллель“, как раз отсылает к 60-й параллели шестидесятой широты земного шара. То есть северные регионы», — сказал корреспонденту URA.RU один из организаторов форума Яков Самохвалов. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО извинилась перед жителями региона во время онлайн-эфира. Извинение прозвучало за то, что спорткомплекс в поселке городского типа Междуреченский так и не был передан жителям ввиду строительных недоделок.