Власти Молдавии: Кишинев заплатит за газ, «осевший» на Украине

23 ноября 2022 в 11:08 Размер текста - 17 +

Часть газа, предназначенного Молдавии, осталась на Украине Фото: Илья Московец © URA.RU Газ, который компания «Газпром» называет оставшимся на Украине, является сбережениями и резервами Молдавии. Страна полностью оплатит эти объемы. С таким заявлением выступил вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну. «Те объемы газа, которые „Газпром“ называет оставшимися на Украине, — это наши сбережения и резервы, хранящиеся на складах в Украине. Пусть и здесь будет ясно, что эти объемы были и будут полностью оплачены нашей страной», — написал Спыну в своем telegram-канале. Он объяснил, что поставки газа в страну осуществлялись после хранения некоторой его части на Украине. «Газпром» также сообщал об «оседании» на Украине российского газа, предназначенного для поставки Молдавии. Ранее страна выражала свои опасения из-за возможного прекращения поставок российского газа.

Газ, который компания «Газпром» называет оставшимся на Украине, является сбережениями и резервами Молдавии. Страна полностью оплатит эти объемы. С таким заявлением выступил вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну. «Те объемы газа, которые „Газпром“ называет оставшимися на Украине, — это наши сбережения и резервы, хранящиеся на складах в Украине. Пусть и здесь будет ясно, что эти объемы были и будут полностью оплачены нашей страной», — написал Спыну в своем telegram-канале. Он объяснил, что поставки газа в страну осуществлялись после хранения некоторой его части на Украине. «Газпром» также сообщал об «оседании» на Украине российского газа, предназначенного для поставки Молдавии. Ранее страна выражала свои опасения из-за возможного прекращения поставок российского газа.