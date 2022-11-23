Жительница ХМАО ударила ножом парня, который попросил ее бросить пить

24 ноября 2022 в 12:54 Размер текста - 17 +

Житель Белоярского попросил подругу меньше пить, а в ответ получил удар ножом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Белоярском (ХМАО) девушка пырнула ножом своего парня, который во время застолья попросил ее бросить пить. В официальном telegram-канале полиции округа сообщили, что в 2020 году потерпевшего самого судили за причинение обвиняемой тяжкого вреда здоровью. «Во время застолья 27-летнему хозяину квартиры не понравилось, что его 24-летняя сожительница слишком пьяна, он сделал ей замечание, а в ответ получил удар в лицо. Конфликт продолжился на кухне, потерпевший вновь попросил девушку прекратить пить и привести себя в порядок. Ее такой поворот событий не устроил, она схватила нож и ударила им возлюбленного, тем самым нанеся ему тяжкие телесные повреждения. В 2020 году потерпевший по уголовному делу был осужден за причинение обвиняемой тяжкого вреда здоровью», — сообщили в ведомстве. Скорую помощь пострадавшему вызвали гости скандальной пары. В полиции ХМАО сообщили, что обвиняемая признала вину и теперь ожидает решения суда. Ранее URA.RU писало о жителе ХМАО, который, вступившись за мать, ударил отчима арматурой. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

В Белоярском (ХМАО) девушка пырнула ножом своего парня, который во время застолья попросил ее бросить пить. В официальном telegram-канале полиции округа сообщили, что в 2020 году потерпевшего самого судили за причинение обвиняемой тяжкого вреда здоровью. «Во время застолья 27-летнему хозяину квартиры не понравилось, что его 24-летняя сожительница слишком пьяна, он сделал ей замечание, а в ответ получил удар в лицо. Конфликт продолжился на кухне, потерпевший вновь попросил девушку прекратить пить и привести себя в порядок. Ее такой поворот событий не устроил, она схватила нож и ударила им возлюбленного, тем самым нанеся ему тяжкие телесные повреждения. В 2020 году потерпевший по уголовному делу был осужден за причинение обвиняемой тяжкого вреда здоровью», — сообщили в ведомстве. Скорую помощь пострадавшему вызвали гости скандальной пары. В полиции ХМАО сообщили, что обвиняемая признала вину и теперь ожидает решения суда. Ранее URA.RU писало о жителе ХМАО, который, вступившись за мать, ударил отчима арматурой. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.