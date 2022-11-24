24 ноября 2022

Жительница ХМАО предложила губернатору отказаться от перелетов ради подарков детям

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги, которые тратит власть на перелеты, чиновница предложила потратить на детские подарки Фото:

Представившаяся госслужащей из Нижневартовска (ХМАО) Миля Самогулина предложила губернатору округа Наталье Комаровой и другим чиновникам сэкономить на перелетах и направить эти деньги на новогодние подарки детям. Об этом югорчанка написала в комментариях к трансляции пресс-конференции главы региона.

«Наталья Владимировна, почему в госучреждениях к новому году не представляют сладкие подарки детям сотрудников? Очень много денег тратят на перелеты чиновников, да и Наталья Владимировна тоже летает дорого, когда можно чуток из этих денег выделить, например, на подарки сотрудникам», — пишет в комментариях Миля Самогулина.

По словам девушки, сладкие подарки перестали давать с 2014—2015 года. Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию главы региона. Оперативно получить ответ не получилось.

Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова подвела итоги своей работы за год. В частности, были затронуты вопросы по подшефному ХМАО городу в ДНР — Макеевке, вопросы относительно беженцев, а также крупных инфраструктурных проектов.

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Представившаяся госслужащей из Нижневартовска (ХМАО) Миля Самогулина предложила губернатору округа Наталье Комаровой и другим чиновникам сэкономить на перелетах и направить эти деньги на новогодние подарки детям. Об этом югорчанка написала в комментариях к трансляции пресс-конференции главы региона. «Наталья Владимировна, почему в госучреждениях к новому году не представляют сладкие подарки детям сотрудников? Очень много денег тратят на перелеты чиновников, да и Наталья Владимировна тоже летает дорого, когда можно чуток из этих денег выделить, например, на подарки сотрудникам», — пишет в комментариях Миля Самогулина. По словам девушки, сладкие подарки перестали давать с 2014—2015 года. Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию главы региона. Оперативно получить ответ не получилось. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова подвела итоги своей работы за год. В частности, были затронуты вопросы по подшефному ХМАО городу в ДНР — Макеевке, вопросы относительно беженцев, а также крупных инфраструктурных проектов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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