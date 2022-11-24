Жительница ХМАО предложила губернатору отказаться от перелетов ради подарков детям

25 ноября 2022 в 16:36 Размер текста - 17 +

Деньги, которые тратит власть на перелеты, чиновница предложила потратить на детские подарки Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Представившаяся госслужащей из Нижневартовска (ХМАО) Миля Самогулина предложила губернатору округа Наталье Комаровой и другим чиновникам сэкономить на перелетах и направить эти деньги на новогодние подарки детям. Об этом югорчанка написала в комментариях к трансляции пресс-конференции главы региона. «Наталья Владимировна, почему в госучреждениях к новому году не представляют сладкие подарки детям сотрудников? Очень много денег тратят на перелеты чиновников, да и Наталья Владимировна тоже летает дорого, когда можно чуток из этих денег выделить, например, на подарки сотрудникам», — пишет в комментариях Миля Самогулина. По словам девушки, сладкие подарки перестали давать с 2014—2015 года. Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию главы региона. Оперативно получить ответ не получилось. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова подвела итоги своей работы за год. В частности, были затронуты вопросы по подшефному ХМАО городу в ДНР — Макеевке, вопросы относительно беженцев, а также крупных инфраструктурных проектов.

Представившаяся госслужащей из Нижневартовска (ХМАО) Миля Самогулина предложила губернатору округа Наталье Комаровой и другим чиновникам сэкономить на перелетах и направить эти деньги на новогодние подарки детям. Об этом югорчанка написала в комментариях к трансляции пресс-конференции главы региона. «Наталья Владимировна, почему в госучреждениях к новому году не представляют сладкие подарки детям сотрудников? Очень много денег тратят на перелеты чиновников, да и Наталья Владимировна тоже летает дорого, когда можно чуток из этих денег выделить, например, на подарки сотрудникам», — пишет в комментариях Миля Самогулина. По словам девушки, сладкие подарки перестали давать с 2014—2015 года. Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию главы региона. Оперативно получить ответ не получилось. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова подвела итоги своей работы за год. В частности, были затронуты вопросы по подшефному ХМАО городу в ДНР — Макеевке, вопросы относительно беженцев, а также крупных инфраструктурных проектов.