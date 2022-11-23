Главное из пресс-конференции губернатора ХМАО

Наталья Комарова провела традиционную пресс-конференцию Фото: Центр социальных медиа Югры

Губернатор ХМАО Наталья Комарова подвела итоги своей работы за год. В частности, были затронуты вопросы подшефному ХМАО городу в ДНР — Макеевке, вопросы относительно беженцев, а также крупных инфраструктурных проектов. Об этом глава региона рассказала во время ежегодной пресс-конференции губернатора Югры. URA.RU собрало главное из речи губернатора.

— Глава округа предложила создать премию «Герой Югры». Она выразила уверенность, что номинанты в регионе найдутся.

— Наталья Комарова пообещала снизить долю аварийного жилья в ХМАО в два раза за 14 лет. Сейчас эта цифра составляет 6.7%. К 2036 году планируется достигнуть 3.3%, а к 2050 — 1%.

— Губернатор ХМАО сообщила о необходимости инвестиций в разработку трудноизвлекаемых запасов нефти, так как от этого зависит экономическая безопасность России. Потенциал «трудной нефти» в округе оценивается специалистами в 1,9 миллиардов тонн.

— Глава Югры рассказала, что кадры для уникального для России завода белковых компонентов для детей будут готовить в двух вузах ХМАО. Кроме того, владелец предприятия возьмет на себя ответственность по подготовке уникальных сотрудников.

— Губернатор Комарова назвала слухи о банкротстве авиакомпании Utair неподтвержденной информацией. В правительстве не получали никаких уведомлений о банкротстве. ХМАО ежегодно выделяет авиакомпании дотации для снижения стоимости билета, в бюджете на следующий период они тоже запланированы.

— Наталья Комарова рассказала, что власти округа работают над тем, чтобы строительство моста через Обь вошло в транспортную программу Министерства транспорта РФ. Планируется, что софинансирование из федерального бюджета составит десятки миллиардов рублей.

— Губернатор ХМАО сообщила, что в округе для всех беженцев сопровождение одинаковое. Это все, что связано с установлением статуса, внедрение в экономику, трудоустройство и оформление соответствующих документов. Все, что связано с образованием, здравоохранением — все это в пакете помощи для людей.

— Глава округа положительно оценила успехи региона по проведению частичной мобилизации. По словам Натальи Комаровой, одновременно выполнено условие Министерства обороны по мобилизации тех, кто владеет определенными военными специальностями

— Наталья Комарова рассказала, что в приоритете международного сотрудничества с Белоруссией направления топливно-энергетического комплекса, научно-техническое и культурное взаимодействие. В Молдову регион планирует поставлять древесину, а также предусмотрено мужвузовское взаимодействие студентов.