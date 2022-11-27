27 ноября 2022
26 ноября 2022
25 ноября 2022

Напавшего на пермский университет Бекмансурова отчислили из вуза

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд над Тимуром Бекмансуровым. Пермь, террорист, пермский стрелок, бекмансуров тимур
Тимур Бекмансуров перестал быть студентом Пермского госуниверситета Фото:
новость из сюжета
Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета

Тимура Бекманурова, напавшего на Пермский государственный университет (ПГНИУ) в сентябре 2021 года, отчислили из вуза. Об этом стало известно в ходе судебного заседания в Пермском краевом суде, где рассматривается уголовное дело в отношении подсудимого, передает корреспондент URA.RU из зала суда.

«Бекмансуров отчислен из ПГНИУ на основании поступившего от него заявления 7 июня 2022 года», — сообщает корреcпондент URA.RU. 28 ноября суд перешел к стадии прений. Ранее Бекмансурова бессрочно признали инвалидом третьей группы, приобщив справку из медучреждения к уголовному делу в зале суда.

Судебный процесс над Бекмансуровым начался в сентябре. Бывший студент ПГНИУ обвиняется в убийстве шести человек. Свою вину подсудимый полностью признал.

Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

Тимура Бекманурова, напавшего на Пермский государственный университет (ПГНИУ) в сентябре 2021 года, отчислили из вуза. Об этом стало известно в ходе судебного заседания в Пермском краевом суде, где рассматривается уголовное дело в отношении подсудимого, передает корреспондент URA.RU из зала суда. «Бекмансуров отчислен из ПГНИУ на основании поступившего от него заявления 7 июня 2022 года», — сообщает корреcпондент URA.RU. 28 ноября суд перешел к стадии прений. Ранее Бекмансурова бессрочно признали инвалидом третьей группы, приобщив справку из медучреждения к уголовному делу в зале суда. Судебный процесс над Бекмансуровым начался в сентябре. Бывший студент ПГНИУ обвиняется в убийстве шести человек. Свою вину подсудимый полностью признал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...