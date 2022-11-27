Напавшего на пермский университет Бекмансурова отчислили из вуза

28 ноября 2022 в 12:21 Размер текста - 17 +

Тимур Бекмансуров перестал быть студентом Пермского госуниверситета Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета Тимура Бекманурова, напавшего на Пермский государственный университет (ПГНИУ) в сентябре 2021 года, отчислили из вуза. Об этом стало известно в ходе судебного заседания в Пермском краевом суде, где рассматривается уголовное дело в отношении подсудимого, передает корреспондент URA.RU из зала суда. «Бекмансуров отчислен из ПГНИУ на основании поступившего от него заявления 7 июня 2022 года», — сообщает корреcпондент URA.RU. 28 ноября суд перешел к стадии прений. Ранее Бекмансурова бессрочно признали инвалидом третьей группы, приобщив справку из медучреждения к уголовному делу в зале суда. Судебный процесс над Бекмансуровым начался в сентябре. Бывший студент ПГНИУ обвиняется в убийстве шести человек. Свою вину подсудимый полностью признал.

Тимура Бекманурова, напавшего на Пермский государственный университет (ПГНИУ) в сентябре 2021 года, отчислили из вуза. Об этом стало известно в ходе судебного заседания в Пермском краевом суде, где рассматривается уголовное дело в отношении подсудимого, передает корреспондент URA.RU из зала суда. «Бекмансуров отчислен из ПГНИУ на основании поступившего от него заявления 7 июня 2022 года», — сообщает корреcпондент URA.RU. 28 ноября суд перешел к стадии прений. Ранее Бекмансурова бессрочно признали инвалидом третьей группы, приобщив справку из медучреждения к уголовному делу в зале суда. Судебный процесс над Бекмансуровым начался в сентябре. Бывший студент ПГНИУ обвиняется в убийстве шести человек. Свою вину подсудимый полностью признал.