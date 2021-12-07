Напавшего на пермский вуз отчислят спустя полгода после трагедии

08 декабря 2021 в 15:28 Размер текста - 17 +

В университете ждут решения суда, который станет основанием для отчисления Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета Пермский госуниверситет готовит приказ об отчислении Тимура Бекмансурова, который с оружием напал на вуз в сентябре. Пока что обвиняемый до сих пор остается студентом ПГНИУ. «Университет готов отчислить напавшего: соответствующий приказ уже готовится», — сообщает портал «Вкурсе.ру» со ссылкой на свои источники. В вузе ждут решения суда, которое должно стать основанием для отчисления. Тимур Бекмансуров устроил вооруженную стрельбу в ПГНИУ 20 сентября. В результате нападения погибло 6 человек и получили ранения более 40. После задержания студента госпитализировали в тяжелом состоянии, позже его перевели в СИЗО. 7 декабря на суде Бекмансурову продлили арест до февраля 2022 года. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Пермский госуниверситет готовит приказ об отчислении Тимура Бекмансурова, который с оружием напал на вуз в сентябре. Пока что обвиняемый до сих пор остается студентом ПГНИУ. «Университет готов отчислить напавшего: соответствующий приказ уже готовится», — сообщает портал «Вкурсе.ру» со ссылкой на свои источники. В вузе ждут решения суда, которое должно стать основанием для отчисления. Тимур Бекмансуров устроил вооруженную стрельбу в ПГНИУ 20 сентября. В результате нападения погибло 6 человек и получили ранения более 40. После задержания студента госпитализировали в тяжелом состоянии, позже его перевели в СИЗО. 7 декабря на суде Бекмансурову продлили арест до февраля 2022 года.