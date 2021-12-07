07 декабря 2021

Напавшего на пермский вуз отчислят спустя полгода после трагедии

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ПГУ стрельба. Пермь, пгниу, полиция, полицейский, полицейский в маске
В университете ждут решения суда, который станет основанием для отчисления Фото:
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Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета

Пермский госуниверситет готовит приказ об отчислении Тимура Бекмансурова, который с оружием напал на вуз в сентябре. Пока что обвиняемый до сих пор остается студентом ПГНИУ.

«Университет готов отчислить напавшего: соответствующий приказ уже готовится», — сообщает портал «Вкурсе.ру» со ссылкой на свои источники. В вузе ждут решения суда, которое должно стать основанием для отчисления.

Тимур Бекмансуров устроил вооруженную стрельбу в ПГНИУ 20 сентября. В результате нападения погибло 6 человек и получили ранения более 40. После задержания студента госпитализировали в тяжелом состоянии, позже его перевели в СИЗО. 7 декабря на суде Бекмансурову продлили арест до февраля 2022 года.

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Пермский госуниверситет готовит приказ об отчислении Тимура Бекмансурова, который с оружием напал на вуз в сентябре. Пока что обвиняемый до сих пор остается студентом ПГНИУ. «Университет готов отчислить напавшего: соответствующий приказ уже готовится», — сообщает портал «Вкурсе.ру» со ссылкой на свои источники. В вузе ждут решения суда, которое должно стать основанием для отчисления. Тимур Бекмансуров устроил вооруженную стрельбу в ПГНИУ 20 сентября. В результате нападения погибло 6 человек и получили ранения более 40. После задержания студента госпитализировали в тяжелом состоянии, позже его перевели в СИЗО. 7 декабря на суде Бекмансурову продлили арест до февраля 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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