Напавшего на пермский вуз отчислят спустя полгода после трагедии

Пермский госуниверситет готовит приказ об отчислении Тимура Бекмансурова, который с оружием напал на вуз в сентябре. Пока что обвиняемый до сих пор остается студентом ПГНИУ.
«Университет готов отчислить напавшего: соответствующий приказ уже готовится», — сообщает портал «Вкурсе.ру» со ссылкой на свои источники. В вузе ждут решения суда, которое должно стать основанием для отчисления.
Тимур Бекмансуров устроил вооруженную стрельбу в ПГНИУ 20 сентября. В результате нападения погибло 6 человек и получили ранения более 40. После задержания студента госпитализировали в тяжелом состоянии, позже его перевели в СИЗО. 7 декабря на суде Бекмансурову продлили арест до февраля 2022 года.
Пермский госуниверситет готовит приказ об отчислении Тимура Бекмансурова, который с оружием напал на вуз в сентябре. Пока что обвиняемый до сих пор остается студентом ПГНИУ. «Университет готов отчислить напавшего: соответствующий приказ уже готовится», — сообщает портал «Вкурсе.ру» со ссылкой на свои источники. В вузе ждут решения суда, которое должно стать основанием для отчисления. Тимур Бекмансуров устроил вооруженную стрельбу в ПГНИУ 20 сентября. В результате нападения погибло 6 человек и получили ранения более 40. После задержания студента госпитализировали в тяжелом состоянии, позже его перевели в СИЗО. 7 декабря на суде Бекмансурову продлили арест до февраля 2022 года.