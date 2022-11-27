Глава курганского округа поддержал инициативу Шумкова

В Лебяжьевском округе не будут тратить бюджетные деньги на новые гирлянды и праздничные украшения (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Глава Лебяжьевского округа Курганской области Александр Барч поддержал решение губернатора региона Вадима Шумкова не тратить бюджетные деньги на новогодние украшения, и направить эти средства на покупку снаряжения для мобилизованных. Об этом руководитель муниципалитета сообщил в своем telegram-канале.

«Лебяжьевский округ полностью поддерживает инициативу губернатора Курганской области направить деньги, запланированные на покупку новогодних украшений, на приобретение снаряжения для мобилизованных. В их числе и наши ребята, которым сейчас как никогда нужна наша забота и помощь», — указал Барч в своем сообщении. По его словам, улицы поселка и сел украсят гирляндами и игрушками, которые были куплены в прошлые годы.

В округе провели ревизию оборудования и новогодних фигур. Украшения находятся в хорошем состоянии и готовы к использованию. Глава округа добавил, что индивидуальные предприниматели и жители муниципалитета могут самостоятельно украсить свои объекты и дома.

Ранее URA.RU писало, что в начале октября Шумков решил не тратить деньги из бюджета на подготовку к Новому году. Заложенные на иллюминацию и украшения средства власти перенаправили на покупку экипировки для мобилизованных. Эту инициативу поддержала мэр Кургана Елена Ситникова. В частности, в городе отменили салют 31 декабря.

Указ о частичной мобилизации президент России Владимир Путин подписал 21 сентября. О ее завершении министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил 28 октября.