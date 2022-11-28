28 ноября 2022

В челябинском микрорайоне продают землю под новый ТРК. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Котова на стройке детских садов. Челябинск , каменщик, строитель, рабочий, кладка кирпича, стройка
Площадь нового торгово-развлекательного комплекса — 3 тысячи квадратных метров Фото:

В Челябинске в микрорайоне Парковый продается земельный участок под строительство торгово-развлекательного комплекса (ТРК). За 55 соток собственник просит 59,9 млн рублей.

«Земельный участок в самом начале Краснопольского проспекта. По детальному плану территории — строительство торгового комплекса площадью 3 тысячи квадратных метров. Правильная форма, вечерний трафик», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Ранее в Курчатовском районе Челябинска уже выставляли на продажу землю под ТРК площадью 6,5 тысяч квадратных метров. Речь шла об участке в 48-м микрорайоне. Стоимость земли была оценена в 19 млн рублей.

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В Челябинске в микрорайоне Парковый продается земельный участок под строительство торгово-развлекательного комплекса (ТРК). За 55 соток собственник просит 59,9 млн рублей. «Земельный участок в самом начале Краснопольского проспекта. По детальному плану территории — строительство торгового комплекса площадью 3 тысячи квадратных метров. Правильная форма, вечерний трафик», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Ранее в Курчатовском районе Челябинска уже выставляли на продажу землю под ТРК площадью 6,5 тысяч квадратных метров. Речь шла об участке в 48-м микрорайоне. Стоимость земли была оценена в 19 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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