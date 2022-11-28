В челябинском микрорайоне продают землю под новый ТРК. Скрин

28 ноября 2022 в 23:55 Размер текста - 17 +

Площадь нового торгово-развлекательного комплекса — 3 тысячи квадратных метров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в микрорайоне Парковый продается земельный участок под строительство торгово-развлекательного комплекса (ТРК). За 55 соток собственник просит 59,9 млн рублей. «Земельный участок в самом начале Краснопольского проспекта. По детальному плану территории — строительство торгового комплекса площадью 3 тысячи квадратных метров. Правильная форма, вечерний трафик», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Ранее в Курчатовском районе Челябинска уже выставляли на продажу землю под ТРК площадью 6,5 тысяч квадратных метров. Речь шла об участке в 48-м микрорайоне. Стоимость земли была оценена в 19 млн рублей. Скрин с сайта «Авито»

В Челябинске в микрорайоне Парковый продается земельный участок под строительство торгово-развлекательного комплекса (ТРК). За 55 соток собственник просит 59,9 млн рублей. «Земельный участок в самом начале Краснопольского проспекта. По детальному плану территории — строительство торгового комплекса площадью 3 тысячи квадратных метров. Правильная форма, вечерний трафик», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Ранее в Курчатовском районе Челябинска уже выставляли на продажу землю под ТРК площадью 6,5 тысяч квадратных метров. Речь шла об участке в 48-м микрорайоне. Стоимость земли была оценена в 19 млн рублей.