Челябинцы сравнили взрыв на карьере с землетрясением. Фото

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Пожарно-тактическое учение в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018. Екатеринбург , мчс, служба пожаротушения, пожарная безопасность
Жители близлежащих домов вызвали экстренные службы после взрыва Фото:

Челябинцев, проживающих вблизи Старосмолинского карьера, 29 ноября испугали взрывы на предприятии. В социальных сетях некоторые сравнили их с землетрясением. Жители публикуют фотографии и описывают произошедшее.

«У меня до сих пор руки трясутся. Не могу ребенка успокоить. Она плачет, вся испуганная лежит под одеялом. У нас аж парник подпрыгнул, камера видео наблюдения затряслась», — рассказала URA.RU Лиана М.

Женщина отметила, что и раньше в карьере взрывали породу. Однако, взрывов такой силы до этого не случалось. Валентина А, проживающая в саду «Янтарь» также рассказала URA.RU, что такой взрыв видит впервые. По словам женщины, появление черного облака выглядело странно.

Пользователь София С поделилась с URA.RU, что от взрывной волны в многоэтажке, в которой она живет, затряслись стекла. По ее словам, такое происходит регулярно. Некоторые пользователи пишут, что слышали вой сирены на карьере. Другие перепутали происходящее с землетрясением, и не на шутку испугались.

Взрыв в карьере произошел в пятом часу вечера 29 ноября. Экстренные службы уже выехали на объект.

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Челябинцев, проживающих вблизи Старосмолинского карьера, 29 ноября испугали взрывы на предприятии. В социальных сетях некоторые сравнили их с землетрясением. Жители публикуют фотографии и описывают произошедшее. «У меня до сих пор руки трясутся. Не могу ребенка успокоить. Она плачет, вся испуганная лежит под одеялом. У нас аж парник подпрыгнул, камера видео наблюдения затряслась», — рассказала URA.RU Лиана М. Женщина отметила, что и раньше в карьере взрывали породу. Однако, взрывов такой силы до этого не случалось. Валентина А, проживающая в саду «Янтарь» также рассказала URA.RU, что такой взрыв видит впервые. По словам женщины, появление черного облака выглядело странно. Пользователь София С поделилась с URA.RU, что от взрывной волны в многоэтажке, в которой она живет, затряслись стекла. По ее словам, такое происходит регулярно. Некоторые пользователи пишут, что слышали вой сирены на карьере. Другие перепутали происходящее с землетрясением, и не на шутку испугались. Взрыв в карьере произошел в пятом часу вечера 29 ноября. Экстренные службы уже выехали на объект.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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