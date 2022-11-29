Жители близлежащих домов вызвали экстренные службы после взрыва Фото: Анна Майорова © URA.RU

Челябинцев, проживающих вблизи Старосмолинского карьера, 29 ноября испугали взрывы на предприятии. В социальных сетях некоторые сравнили их с землетрясением. Жители публикуют фотографии и описывают произошедшее.

«У меня до сих пор руки трясутся. Не могу ребенка успокоить. Она плачет, вся испуганная лежит под одеялом. У нас аж парник подпрыгнул, камера видео наблюдения затряслась», — рассказала URA.RU Лиана М.

Женщина отметила, что и раньше в карьере взрывали породу. Однако, взрывов такой силы до этого не случалось. Валентина А, проживающая в саду «Янтарь» также рассказала URA.RU, что такой взрыв видит впервые. По словам женщины, появление черного облака выглядело странно.

Пользователь София С поделилась с URA.RU, что от взрывной волны в многоэтажке, в которой она живет, затряслись стекла. По ее словам, такое происходит регулярно. Некоторые пользователи пишут, что слышали вой сирены на карьере. Другие перепутали происходящее с землетрясением, и не на шутку испугались.

Взрыв в карьере произошел в пятом часу вечера 29 ноября. Экстренные службы уже выехали на объект.

Фото: Татьяна Ермакова в «ВКонтакте»