Пермский re:Store дает скидку на технику Apple для творческих людей

При себе нужно иметь доказательство принадлежности к креативной профессии Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Представители креативных профессий в Перми могут получить скидку на технику Apple в пермском re:Store. Информация об акции появилась в соцсетях ТРК «Семья», на первом этаже которого располагается магазин.

«В пермском re:Store — скидка 10% на MacBook и iPad для креативных специалистов. Чтобы получить скидку, просто предъявите документ, подтверждающий образование или занимаемую должность в художественной или музыкальной сфере», — указано в рекламном предложении.

В акции участвуют модели ноутбуков Mac, iMac и iPad, которые есть в наличии в магазине. При этом указано, что акция может быть прекращена в любой момент без уведомления покупателей.

Ранее URA.RU рассказывало, какие цены на технику Apple были выставлены в магазинах после их открытия. Они заметно снизились по сравнению с теми, что были перед закрытием в марте.

В re:Store закупают технику с помощью параллельного импорта. Весной официальные магазины закрылись. Иностранные компании начали покидать российский рынок после начала вынужденной спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что для некоторых отраслей это даже хорошо, поскольку ведет к снижению конкуренции. Также сообщалось, что в Россию начнут завозить больше товаров в обход санкций, которые ввели страны Запада.