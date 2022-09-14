В пермских ТРК «Семья» и «Планета» снова начали работу магазины re:Store. Цены после открытия заметно снизились по сравнению с теми, что были перед закрытием в марте. Корреспондент URA.RU поговорила с сотрудниками магазина в день открытия.
«Когда мы закрывались весной, доллар был очень высок. Соответственно и цены на айфоны взлетели. Тогда iPhone 13 Pro Max стоил более 220 тысяч рублей. Сейчас мы вернулись, а курс доллара снизился, поэтому мы цены обновили. Сейчас самый дорогой айфон стоит 179 990 рублей. Это за терабайт памяти», — рассказали URA.RU консультанты в ТРК« Семья».
По их словам, сейчас в магазине самый дешевый смартфон — iPhone 11. С минимальным слотом памяти он стоит около 40 тысяч рублей. В продаже есть ноутбуки, в том числе новинки 2022 года, часы и весь привычный ассортимент.
В ru:Store пояснили URA.RU, что они закупают технику с помощью параллельного импорта. Но при этом все равно дают гарантию на свои телефоны и ремонтируют их в собственном сервисном центре. Технику можно купить в кредит, рассрочку и даже сдать старый телефон в трейд-ин. Причем это необязательно должен быть iPhone.
Ранее оба магазина временно закрылись из-за отсутствия поставок товаров. Иностранные компании начали покидать российский рынок после начала вынужденной спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что для некоторых отраслей это даже хорошо, поскольку ведет к снижению конкуренции. Также сообщалось, что в Россию начнут завозить больше товаров в обход санкций, которые ввели страны Запада.
iPhone 13 представлен во всех комплектациях
Полина Анкушина
Цены на самые дорогие айфоны в магазине
Полина Анкушина
Новинка 2022 года стоит от 220 тысяч рублей
Полина Анкушина
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В пермских ТРК «Семья» и «Планета» снова начали работу магазины re:Store. Цены после открытия заметно снизились по сравнению с теми, что были перед закрытием в марте. Корреспондент URA.RU поговорила с сотрудниками магазина в день открытия. «Когда мы закрывались весной, доллар был очень высок. Соответственно и цены на айфоны взлетели. Тогда iPhone 13 Pro Max стоил более 220 тысяч рублей. Сейчас мы вернулись, а курс доллара снизился, поэтому мы цены обновили. Сейчас самый дорогой айфон стоит 179 990 рублей. Это за терабайт памяти», — рассказали URA.RU консультанты в ТРК« Семья». По их словам, сейчас в магазине самый дешевый смартфон — iPhone 11. С минимальным слотом памяти он стоит около 40 тысяч рублей. В продаже есть ноутбуки, в том числе новинки 2022 года, часы и весь привычный ассортимент. В ru:Store пояснили URA.RU, что они закупают технику с помощью параллельного импорта. Но при этом все равно дают гарантию на свои телефоны и ремонтируют их в собственном сервисном центре. Технику можно купить в кредит, рассрочку и даже сдать старый телефон в трейд-ин. Причем это необязательно должен быть iPhone. Ранее оба магазина временно закрылись из-за отсутствия поставок товаров. Иностранные компании начали покидать российский рынок после начала вынужденной спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что для некоторых отраслей это даже хорошо, поскольку ведет к снижению конкуренции. Также сообщалось, что в Россию начнут завозить больше товаров в обход санкций, которые ввели страны Запада.