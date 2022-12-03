Вице-губернатор ХМАО назвал предварительную причину взрыва в доме Нижневартовска

Взрыв бытового газа в баллоне называют наиболее вероятной причиной случившегося
Вице-губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Александр Тиртока назвал предварительной причиной взрыва в Нижневартовске — бытовой газ. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU.
« Предварительно в Нижневартовске взорвался бытовой газ в балоне. Дом не газифицирован, построен в 1974 году. Взрыв произошел в третьем подъезде, на втором этаже», — сказал Тиртока.
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