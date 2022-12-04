Глава ХМАО перечислила министров, с кем находится на связи из-за взрыва в доме в Нижневартовске

Губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила, что контактирует с федеральным МЧС, министерством здравоохранения, министерством строительства и ЖКХ после взрыва в доме Нижневартовске. Об этом она сообщили на совещании, которое проводилось в пункте временного размещения жителей, передает корреспондент URA.RU.
«Министерство по чрезвычайным ситуациям, [министерство здравоохранения, министр строительства [и ЖКХ Ирек Файзуллин]. Все на связи. Я вас предупреждаю чтобы вы были готовы к передаче оперативной и достоверной информации», — заявила она во время совещания подчиненным.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Югры дала поручение решить вопрос с расселением жителей дома, частично обрушившимся из-за взрыва. На месте работают спасатели. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Предварительная версия случившегося — взрыв бытового газа.
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