04 декабря 2022

Глава ХМАО перечислила министров, с кем находится на связи из-за взрыва в доме в Нижневартовске

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Всероссийский форум национального единства. Ханты-Мансийск, комарова наталья
Губернатор ХМАО Наталья Комарова контактирует с членами правительства РФ из-за взрыва в доме в Нижневартовске Фото:
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В жилом доме Нижневартовска взорвался газ

Губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила, что контактирует с федеральным МЧС, министерством здравоохранения, министерством строительства и ЖКХ после взрыва в доме Нижневартовске. Об этом она сообщили на совещании, которое проводилось в пункте временного размещения жителей, передает корреспондент URA.RU.

«Министерство по чрезвычайным ситуациям, [министерство здравоохранения, министр строительства [и ЖКХ Ирек Файзуллин]. Все на связи. Я вас предупреждаю чтобы вы были готовы к передаче оперативной и достоверной информации», — заявила она во время совещания подчиненным.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Югры дала поручение решить вопрос с расселением жителей дома, частично обрушившимся из-за взрыва. На месте работают спасатели. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Предварительная версия случившегося — взрыв бытового газа.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила, что контактирует с федеральным МЧС, министерством здравоохранения, министерством строительства и ЖКХ после взрыва в доме Нижневартовске. Об этом она сообщили на совещании, которое проводилось в пункте временного размещения жителей, передает корреспондент URA.RU. «Министерство по чрезвычайным ситуациям, [министерство здравоохранения, министр строительства [и ЖКХ Ирек Файзуллин]. Все на связи. Я вас предупреждаю чтобы вы были готовы к передаче оперативной и достоверной информации», — заявила она во время совещания подчиненным. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Югры дала поручение решить вопрос с расселением жителей дома, частично обрушившимся из-за взрыва. На месте работают спасатели. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Предварительная версия случившегося — взрыв бытового газа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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