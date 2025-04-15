15 апреля 2025

В ХМАО перекроют участок трассы на несколько дней

© Служба новостей «URA.RU»
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16 апреля с 24:00 до 20 апреля 23:00 возможна временная остановка движения
16 апреля с 24:00 до 20 апреля 23:00 возможна временная остановка движения Фото:

В ХМАО с 16 по 20 апреля перекроют участок автомобильной трассы «Югорск — Таежный» с 402 по 403 км. Об этом сообщили в Управлении автодорог Югры.

«Ограничение будет действовать: 16 апреля с 24:00 до 20 апреля 23:00, возможна временная остановка движения — не более часа. Просим автомобилистов учитывать информацию при планировании поездок в указанные даты», — сказано в сообщении.

Участок трассы будет перекрыт в связи с проведением гидравлического испытания шлейфа МГ «ЯмбургЕлец1», при проведении реконструкции автомобильной дороги. Также на дороге будет проводится переустройство коммуникаций.

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В ХМАО с 16 по 20 апреля перекроют участок автомобильной трассы «Югорск — Таежный» с 402 по 403 км. Об этом сообщили в Управлении автодорог Югры. «Ограничение будет действовать: 16 апреля с 24:00 до 20 апреля 23:00, возможна временная остановка движения — не более часа. Просим автомобилистов учитывать информацию при планировании поездок в указанные даты», — сказано в сообщении. Участок трассы будет перекрыт в связи с проведением гидравлического испытания шлейфа МГ «ЯмбургЕлец1», при проведении реконструкции автомобильной дороги. Также на дороге будет проводится переустройство коммуникаций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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