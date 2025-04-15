В ХМАО перекроют участок трассы на несколько дней

В ХМАО с 16 по 20 апреля перекроют участок автомобильной трассы «Югорск — Таежный» с 402 по 403 км. Об этом сообщили в Управлении автодорог Югры.
«Ограничение будет действовать: 16 апреля с 24:00 до 20 апреля 23:00, возможна временная остановка движения — не более часа. Просим автомобилистов учитывать информацию при планировании поездок в указанные даты», — сказано в сообщении.
Участок трассы будет перекрыт в связи с проведением гидравлического испытания шлейфа МГ «ЯмбургЕлец1», при проведении реконструкции автомобильной дороги. Также на дороге будет проводится переустройство коммуникаций.
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