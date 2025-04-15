Скандально известный Технопарк ХМАО ищет руководителя. После ухода его бывшего директора Дениса Скрыганова подведомственное учреждение окружного правительства, при экс-губернаторе Наталье Комаровой погоревший на разработке «наноморсов» и стелек с подогревом, оказался обезглавлен. На портале «Команда Югры» появился список кандидатов на включение в кадровый резерв.
«Первая попытка провести конкурс сорвалась. Пока в новом открытом голосовании на включение в кадровый резерв лидирует замдиректора по общим вопросам Ирина Мельман. Ранее туда были включены замдиректора по перспективному планированию и проектной деятельности Игорь Анфалов и экс-замглавы деппрома ХМАО Алексей Михеев», — отмечают источники в учреждении.
«В целом, больше всего шансов у Анфалова и Михеева», — сообщает инсайдер. Кроме Мельман, на место в кадровом резерве претендуют директор детского реабилитационного центра «Лучик» Олег Овчинников, доцент СурГУ Екатерина Попова и замглавы регуправления «Почты России» Максим Шварц.
Ранее URA.RU сообщало о переходе экс-директора Технопарка Дениса Скрыганова на новую должность. Он возглавил фонд «Мой бизнес — Югра».
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