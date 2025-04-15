В Сургуте почитатели творчества Григория Лепса выставили на продажу карточку с его автографом. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Авито».
«Карточка с автографом Григория Лепса. Стоимость — 15 тысяч рублей», — следует из исследования сервиса.
Продавец получил автограф в 2024 году в Санкт-Петербурге. Тогда концерт Лепса проходил в Большом концертном зале «Октябрьский».
Ранее URA.RU рассказывало о других автографах знаменитостей, которые выставлены на продажу в ХМАО. Жители региона продают пластинку с автографом Леонида Когана, футбольный мяч, на котором расписались игроки команды «Зенит».
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