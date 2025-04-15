15 апреля 2025

Поклонники Лепса из ХМАО решили заработать на автографе певца. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Автограф Григория Лепса продают в Сургуте за 15 тысяч рублей
Автограф Григория Лепса продают в Сургуте за 15 тысяч рублей Фото:

В Сургуте почитатели творчества Григория Лепса выставили на продажу карточку с его автографом. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Авито».

«Карточка с автографом Григория Лепса. Стоимость — 15 тысяч рублей», — следует из исследования сервиса.

Автограф певца получен в 2024 году в Санкт-Петербурге
Автограф певца получен в 2024 году в Санкт-Петербурге
Фото:

Продавец получил автограф в 2024 году в Санкт-Петербурге. Тогда концерт Лепса проходил в Большом концертном зале «Октябрьский».

Ранее URA.RU рассказывало о других автографах знаменитостей, которые выставлены на продажу в ХМАО. Жители региона продают пластинку с автографом Леонида Когана, футбольный мяч, на котором расписались игроки команды «Зенит». 

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В Сургуте почитатели творчества Григория Лепса выставили на продажу карточку с его автографом. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Авито». «Карточка с автографом Григория Лепса. Стоимость — 15 тысяч рублей», — следует из исследования сервиса. Продавец получил автограф в 2024 году в Санкт-Петербурге. Тогда концерт Лепса проходил в Большом концертном зале «Октябрьский». Ранее URA.RU рассказывало о других автографах знаменитостей, которые выставлены на продажу в ХМАО. Жители региона продают пластинку с автографом Леонида Когана, футбольный мяч, на котором расписались игроки команды «Зенит». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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