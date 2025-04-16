В России хотят вернуть скидку в 50% за оперативную оплату штрафов

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Нилов предложил установить 50%-ю и 75%-ю скидки на оплату штрафов по ПДД
Нилов предложил установить 50%-ю и 75%-ю скидки на оплату штрафов по ПДД Фото:

В России предложили вернуть 50%-ю скидки на оплату штрафов за нарушения правил дорожного движения, если оплата была произведена в течение 20 дней после вынесения постановления. Соответствующий законопроект разработал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Такой размер скидки был до 1 января 2025 года. На данный момент ее размер составляет 25%. 

«Не позднее 20 дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа административный штраф может быть уплачен в размере 50% от суммы наложенного административного штрафа», — говорится в документе, информацию передает ТАСС. Кроме того, можно получить 75%-ю скидку, если оплата штрафа произойдет в срок от 21 до 30 дней после вынесения постановления. 

Ярослав Нилов утверждает, что возвращение к более высокому размеру скидки позволит поддерживать необходимый уровень работы специалистов органов принудительного взыскания. В пояснительной записке к законопроекту указывается, что основной целью предоставления скидок изначально было стимулирование автолюбителей к своевременной оплате штрафов. Это позволяет государству снизить расходы на административные и судебные процедуры.

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В России предложили вернуть 50%-ю скидки на оплату штрафов за нарушения правил дорожного движения, если оплата была произведена в течение 20 дней после вынесения постановления. Соответствующий законопроект разработал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Такой размер скидки был до 1 января 2025 года. На данный момент ее размер составляет 25%.  «Не позднее 20 дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа административный штраф может быть уплачен в размере 50% от суммы наложенного административного штрафа», — говорится в документе, информацию передает ТАСС. Кроме того, можно получить 75%-ю скидку, если оплата штрафа произойдет в срок от 21 до 30 дней после вынесения постановления.  Ярослав Нилов утверждает, что возвращение к более высокому размеру скидки позволит поддерживать необходимый уровень работы специалистов органов принудительного взыскания. В пояснительной записке к законопроекту указывается, что основной целью предоставления скидок изначально было стимулирование автолюбителей к своевременной оплате штрафов. Это позволяет государству снизить расходы на административные и судебные процедуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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