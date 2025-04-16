Роспотребнадзор конфисковал опасное мясо из крупного магазина в ХМАО

Роспотребнадзор Югры конфисковал опасное мясо без маркировки из магазина «Светофор» в Нягани. Об этом сообщили в окружном ведомстве.
«Решением судьи юридическое лицо, осуществляющее коммерческую деятельность в магазине „Светофор“, привлечено к административной ответственности по статье 15.12 КоАП РФ. Наложен штраф в размере 50 тысяч рублей с конфискацией замороженного мяса в количестве 14,5 кг», — сказано на сайте ведомства.
Ранее URA.RU писало, что Роспотребнадзор оштрафовал «Светофор» в ХМАО за опасную свинину. Тогда ведомство наложило арест на продукцию и конфисковало небольшую партию мяса чуть больше двух килограммов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!