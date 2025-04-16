Роспотребнадзор конфисковал опасное мясо из крупного магазина в ХМАО

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Роспотребнадзор конфисковал еще одну партию мяса из магазина
Роспотребнадзор конфисковал еще одну партию мяса из магазина Фото:

Роспотребнадзор Югры конфисковал опасное мясо без маркировки из магазина «Светофор» в Нягани. Об этом сообщили в окружном ведомстве.

«Решением судьи юридическое лицо, осуществляющее коммерческую деятельность в магазине „Светофор“, привлечено к административной ответственности по статье 15.12 КоАП РФ. Наложен штраф в размере 50 тысяч рублей с конфискацией замороженного мяса в количестве 14,5 кг», — сказано на сайте ведомства.

Ранее URA.RU писало, что Роспотребнадзор оштрафовал «Светофор» в ХМАО за опасную свинину. Тогда ведомство наложило арест на продукцию и конфисковало небольшую партию мяса чуть больше двух килограммов.

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Роспотребнадзор Югры конфисковал опасное мясо без маркировки из магазина «Светофор» в Нягани. Об этом сообщили в окружном ведомстве. «Решением судьи юридическое лицо, осуществляющее коммерческую деятельность в магазине „Светофор“, привлечено к административной ответственности по статье 15.12 КоАП РФ. Наложен штраф в размере 50 тысяч рублей с конфискацией замороженного мяса в количестве 14,5 кг», — сказано на сайте ведомства. Ранее URA.RU писало, что Роспотребнадзор оштрафовал «Светофор» в ХМАО за опасную свинину. Тогда ведомство наложило арест на продукцию и конфисковало небольшую партию мяса чуть больше двух килограммов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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