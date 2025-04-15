15 апреля 2025

Космонавт из ХМАО развернул в космосе флаг с Иисусом Христом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Стяг, как символ Победы, вознесся над всей землей
Стяг, как символ Победы, вознесся над всей землей Фото:

Космонавт из Нижневартовска Сергей Рыжиков во время полета на космическом корабле вместе с коллегами развернул русский стяг с ликом Иисуса Христа. Об этом сообщил художник и автор благотворительного проекта «За мир после нашей победы» Никита Кулинич.

«На дворе 15 апреля 2025 года. Высота над землей 407 километров. С нами в полете первый Русский стяг», — передает слова космонавтов художник в своем telegram-канале.

Флаг передали космонавтам художники проекта. Они дополнили Образ Христа словами Александра Суворова и цитатой из Патриаршей молитвы о мире. Стяг освящен в Никольском храме.

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Космонавт из Нижневартовска Сергей Рыжиков во время полета на космическом корабле вместе с коллегами развернул русский стяг с ликом Иисуса Христа. Об этом сообщил художник и автор благотворительного проекта «За мир после нашей победы» Никита Кулинич. «На дворе 15 апреля 2025 года. Высота над землей 407 километров. С нами в полете первый Русский стяг», — передает слова космонавтов художник в своем telegram-канале. Флаг передали космонавтам художники проекта. Они дополнили Образ Христа словами Александра Суворова и цитатой из Патриаршей молитвы о мире. Стяг освящен в Никольском храме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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