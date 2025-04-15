Космонавт из Нижневартовска Сергей Рыжиков во время полета на космическом корабле вместе с коллегами развернул русский стяг с ликом Иисуса Христа. Об этом сообщил художник и автор благотворительного проекта «За мир после нашей победы» Никита Кулинич.
«На дворе 15 апреля 2025 года. Высота над землей 407 километров. С нами в полете первый Русский стяг», — передает слова космонавтов художник в своем telegram-канале.
Флаг передали космонавтам художники проекта. Они дополнили Образ Христа словами Александра Суворова и цитатой из Патриаршей молитвы о мире. Стяг освящен в Никольском храме.
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