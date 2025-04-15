В Нижневартовске (ХМАО) выставили на продажу популярную у горожан базу отдыха. За банный комплекс владелец просит 200 миллионов рублей.
«Из-за переезда продаем комплекс с наработанной базой клиентов. Цена за базу отдыха 200 миллионов, но готовы обсудить варианты», — рассказал продавец корреспонденту URA.RU.
Банный комплекс находится в границах города. На территории в гектар расположены четыре отдельных двухэтажных дома с банями и бассейнами и большой корпус из пяти двухэтажных кабинок.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО продается база отдыха на берегу реки по цене коттеджа. Цена объекта составляет 36 миллионов рублей.
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