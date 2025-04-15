15 апреля 2025

В ХМАО выставили на продажу популярный банный комплекс за 200 миллионов рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Базу отдыха с банями в Нижневартовске продают за 200 миллионов рублей
Базу отдыха с банями в Нижневартовске продают за 200 миллионов рублей Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) выставили на продажу популярную у горожан базу отдыха. За банный комплекс владелец просит 200 миллионов рублей.

«Из-за переезда продаем комплекс с наработанной базой клиентов. Цена за базу отдыха 200 миллионов, но готовы обсудить варианты», — рассказал продавец корреспонденту URA.RU.

Банный комплекс находится в границах города. На территории в гектар расположены четыре отдельных двухэтажных дома с банями и бассейнами и большой корпус из пяти двухэтажных кабинок. 

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО продается база отдыха на берегу реки по цене коттеджа. Цена объекта составляет 36 миллионов рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижневартовске (ХМАО) выставили на продажу популярную у горожан базу отдыха. За банный комплекс владелец просит 200 миллионов рублей. «Из-за переезда продаем комплекс с наработанной базой клиентов. Цена за базу отдыха 200 миллионов, но готовы обсудить варианты», — рассказал продавец корреспонденту URA.RU. Банный комплекс находится в границах города. На территории в гектар расположены четыре отдельных двухэтажных дома с банями и бассейнами и большой корпус из пяти двухэтажных кабинок.  Ранее URA.RU писало, что в ХМАО продается база отдыха на берегу реки по цене коттеджа. Цена объекта составляет 36 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...