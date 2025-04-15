Осужденный куратор главного долгостроя ХМАО пытается выбить себе свободу

Осужденный в Нижневартовске экс-куратор больницы-долгостроя Александр Макариков пытается оспорить приговор в 8,5 лет лишения свободы в окружном суде. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур.
«Макариков подал апелляцию в окружной суд. 2 апреля поступила жалоба», — рассказал агентству источник. Информация об этом подтверждается данными из картотеки суда.
В январе 2025 года суд Нижневартовска вынес приговор бывшему директору филиала управления капстроительства города и экс-куратору скандальной больницы-долгостроя Александру Макарикову. ЗА взятку в 36 миллионов рублей ему назначили 8,5 лет лишения свободы.
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