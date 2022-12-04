04 декабря 2022

В Николаеве польские наемники изнасиловали двух девушек

Полиция отказалась возбуждать дело об изнасиловании жительниц Николаева польскими наемниками
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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, магазин, чвк, сво, наемники
Польским наемникам спустили с рук изнасилование жительниц Николаева Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Полиция Николаева отказала в возбуждении уголовных дел об изнасиловании польскими наемниками двух местных девушек. Об этом сообщил активист николаевского подполья.

«Польские наемники по городу ездят на машинах с польскими номерами, беспредельничают, бухают, насилуют наших девчонок. Кстати, мы знаем о двух случаях изнасилования. Девчата потом вместе со своими родителями пошли в полицию, а там просто развели руками», — рассказал активист в беседе с РИА Новости. По его словам, у украинских силовиков есть указ из Киева «не обращать внимание на действия союзников», воюющих за националистический режим.

Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Неоднократно сообщалось о зверствах националистов на подконтрольных Киеву территориях. Так, жителей Харьковской области, которые не смогли выехать, пытали за получение российских паспортов. Население правобережной части Херсонской области подвергается репрессиям и террору со стороны ВСУ. А среди иностранных наемников встречаются чеченские сепаратисты, которые обращаются с пленными с особой жестокостью: отрезают пальцы, уши, калечат конечности.

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Полиция Николаева отказала в возбуждении уголовных дел об изнасиловании польскими наемниками двух местных девушек. Об этом сообщил активист николаевского подполья. «Польские наемники по городу ездят на машинах с польскими номерами, беспредельничают, бухают, насилуют наших девчонок. Кстати, мы знаем о двух случаях изнасилования. Девчата потом вместе со своими родителями пошли в полицию, а там просто развели руками», — рассказал активист в беседе с РИА Новости. По его словам, у украинских силовиков есть указ из Киева «не обращать внимание на действия союзников», воюющих за националистический режим. Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Неоднократно сообщалось о зверствах националистов на подконтрольных Киеву территориях. Так, жителей Харьковской области, которые не смогли выехать, пытали за получение российских паспортов. Население правобережной части Херсонской области подвергается репрессиям и террору со стороны ВСУ. А среди иностранных наемников встречаются чеченские сепаратисты, которые обращаются с пленными с особой жестокостью: отрезают пальцы, уши, калечат конечности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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