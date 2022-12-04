Полиция Николаева отказала в возбуждении уголовных дел об изнасиловании польскими наемниками двух местных девушек. Об этом сообщил активист николаевского подполья.
«Польские наемники по городу ездят на машинах с польскими номерами, беспредельничают, бухают, насилуют наших девчонок. Кстати, мы знаем о двух случаях изнасилования. Девчата потом вместе со своими родителями пошли в полицию, а там просто развели руками», — рассказал активист в беседе с РИА Новости. По его словам, у украинских силовиков есть указ из Киева «не обращать внимание на действия союзников», воюющих за националистический режим.
Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Неоднократно сообщалось о зверствах националистов на подконтрольных Киеву территориях. Так, жителей Харьковской области, которые не смогли выехать, пытали за получение российских паспортов. Население правобережной части Херсонской области подвергается репрессиям и террору со стороны ВСУ. А среди иностранных наемников встречаются чеченские сепаратисты, которые обращаются с пленными с особой жестокостью: отрезают пальцы, уши, калечат конечности.
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Полиция Николаева отказала в возбуждении уголовных дел об изнасиловании польскими наемниками двух местных девушек. Об этом сообщил активист николаевского подполья. «Польские наемники по городу ездят на машинах с польскими номерами, беспредельничают, бухают, насилуют наших девчонок. Кстати, мы знаем о двух случаях изнасилования. Девчата потом вместе со своими родителями пошли в полицию, а там просто развели руками», — рассказал активист в беседе с РИА Новости. По его словам, у украинских силовиков есть указ из Киева «не обращать внимание на действия союзников», воюющих за националистический режим. Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Неоднократно сообщалось о зверствах националистов на подконтрольных Киеву территориях. Так, жителей Харьковской области, которые не смогли выехать, пытали за получение российских паспортов. Население правобережной части Херсонской области подвергается репрессиям и террору со стороны ВСУ. А среди иностранных наемников встречаются чеченские сепаратисты, которые обращаются с пленными с особой жестокостью: отрезают пальцы, уши, калечат конечности.