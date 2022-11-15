Спецназовец ГРУ: иностранные наемники избегают боев с российскими военными

15 ноября 2022 в 20:28 Размер текста - 17 +

Наемники избегают российских бойцов, заявил спецназовец Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Иностранные диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) предпочитают отходить или сдаваться в плен при столкновениях с военнослужащими 3-й отдельной гвардейской бригады особого назначения ГУ ГШ ВС РФ. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU заявил боец спецназа с позывным «Укроп». «В украинских ДРГ очень много поляков — наверное, из-за исторической ненависти к русским. А американцев не так уж много встречается. Они, честно говоря, трусы — когда давить начинаем, они отходят или сдаются в плен. Были случаи, когда они сдавались в плен. Не так давно был захвачен немец, и самое смешное, он попросил отвести его в посольство. Я и ответил, что его посольство — метра два в земле: все, что я могу пообещать. Когда они видят шеврон нашей бригады „шлем легионера“ они понимают, что ты будешь мертвый», — рассказал собеседник. По словам «Укропа», среди солдат ВСУ встречаются и чеченские сепаратисты, которые обращаются с пленными с особой жестокостью: отрезают пальцы, уши, калечат конечности. При этом они в плен сдаваться и не пытаются — понимают, что пощады за зверства со стороны спецназа ГРУ не бывает. «Пусть так прозвучит, но здесь „око за око“: не мы придумали — подача была с их стороны. Сейчас решается вопрос у кого сильнее дух, воля и выносливость в целом. Мы победим, и победим за счет того, что с нами Бог — и наше дело правое. По сути сейчас повторяется история 1941 года, мы опять уничтожаем фашизм. И если не разберемся мы, этим будут заниматься наши дети — а я этого не хочу. Пускай будет так — даже если я погибну, будем жить в легендах», — заключил военнослужащий.

Иностранные диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) предпочитают отходить или сдаваться в плен при столкновениях с военнослужащими 3-й отдельной гвардейской бригады особого назначения ГУ ГШ ВС РФ. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU заявил боец спецназа с позывным «Укроп». «В украинских ДРГ очень много поляков — наверное, из-за исторической ненависти к русским. А американцев не так уж много встречается. Они, честно говоря, трусы — когда давить начинаем, они отходят или сдаются в плен. Были случаи, когда они сдавались в плен. Не так давно был захвачен немец, и самое смешное, он попросил отвести его в посольство. Я и ответил, что его посольство — метра два в земле: все, что я могу пообещать. Когда они видят шеврон нашей бригады „шлем легионера“ они понимают, что ты будешь мертвый», — рассказал собеседник. По словам «Укропа», среди солдат ВСУ встречаются и чеченские сепаратисты, которые обращаются с пленными с особой жестокостью: отрезают пальцы, уши, калечат конечности. При этом они в плен сдаваться и не пытаются — понимают, что пощады за зверства со стороны спецназа ГРУ не бывает. «Пусть так прозвучит, но здесь „око за око“: не мы придумали — подача была с их стороны. Сейчас решается вопрос у кого сильнее дух, воля и выносливость в целом. Мы победим, и победим за счет того, что с нами Бог — и наше дело правое. По сути сейчас повторяется история 1941 года, мы опять уничтожаем фашизм. И если не разберемся мы, этим будут заниматься наши дети — а я этого не хочу. Пускай будет так — даже если я погибну, будем жить в легендах», — заключил военнослужащий.