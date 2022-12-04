04 декабря 2022

Медики ХМАО сообщили о состоянии пострадавших при ЧП в Нижневартовске

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В Нижневартовске проходят лечение трое пострадавших Фото:
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Угрозы жизни и здоровью пострадавших во время взрыва в одном из домов города нет. Об этом заявил главный врач Нижневартовской окружной клинической больницы Алексей Сатинов при общении с журналистами.

«Двое пациентов у нас находятся на лечении. Одна в реанимации. Состояние ее тяжелое, стабильное. Черепномозговая травма, ожоги нижних конечностей. Угрозы для жизни нет. Вторая пациентка в удовлетворительном состоянии. Находится в нейрохирургическом отделении с черепно-мозговой травмой. И одна пострадавшая отказалась от госпитализации, у которой были небольшие ушибы мягких тканей», — сообщил Сатинов.

Изначально в больницу Нижнеартовска доставили пять человек. Но ночью было принято решение двоих пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, отправить самолетом санавиации в ожоговый центр Сургута. «Больных доставили. Больные в тяжелом состоянии. Я углубляться не буду. Сейчас занимаются ими доктора. Делают все возможное», — сообщил главный врач Сургутской городской клинической больницы Михаил Курносиков.

Ранее URA.RU сообщало, что четверо пострадавших при взрыве газа доставлены в Нижневартовскую окружную больницу. Трое из них в тяжелом состоянии.

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Угрозы жизни и здоровью пострадавших во время взрыва в одном из домов города нет. Об этом заявил главный врач Нижневартовской окружной клинической больницы Алексей Сатинов при общении с журналистами. «Двое пациентов у нас находятся на лечении. Одна в реанимации. Состояние ее тяжелое, стабильное. Черепномозговая травма, ожоги нижних конечностей. Угрозы для жизни нет. Вторая пациентка в удовлетворительном состоянии. Находится в нейрохирургическом отделении с черепно-мозговой травмой. И одна пострадавшая отказалась от госпитализации, у которой были небольшие ушибы мягких тканей», — сообщил Сатинов. Изначально в больницу Нижнеартовска доставили пять человек. Но ночью было принято решение двоих пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, отправить самолетом санавиации в ожоговый центр Сургута. «Больных доставили. Больные в тяжелом состоянии. Я углубляться не буду. Сейчас занимаются ими доктора. Делают все возможное», — сообщил главный врач Сургутской городской клинической больницы Михаил Курносиков. Ранее URA.RU сообщало, что четверо пострадавших при взрыве газа доставлены в Нижневартовскую окружную больницу. Трое из них в тяжелом состоянии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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