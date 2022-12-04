Медики ХМАО сообщили о состоянии пострадавших при ЧП в Нижневартовске

05 декабря 2022 в 12:47 Размер текста - 17 +

В Нижневартовске проходят лечение трое пострадавших Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В жилом доме Нижневартовска взорвался газ Угрозы жизни и здоровью пострадавших во время взрыва в одном из домов города нет. Об этом заявил главный врач Нижневартовской окружной клинической больницы Алексей Сатинов при общении с журналистами. «Двое пациентов у нас находятся на лечении. Одна в реанимации. Состояние ее тяжелое, стабильное. Черепномозговая травма, ожоги нижних конечностей. Угрозы для жизни нет. Вторая пациентка в удовлетворительном состоянии. Находится в нейрохирургическом отделении с черепно-мозговой травмой. И одна пострадавшая отказалась от госпитализации, у которой были небольшие ушибы мягких тканей», — сообщил Сатинов. Изначально в больницу Нижнеартовска доставили пять человек. Но ночью было принято решение двоих пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, отправить самолетом санавиации в ожоговый центр Сургута. «Больных доставили. Больные в тяжелом состоянии. Я углубляться не буду. Сейчас занимаются ими доктора. Делают все возможное», — сообщил главный врач Сургутской городской клинической больницы Михаил Курносиков. Ранее URA.RU сообщало, что четверо пострадавших при взрыве газа доставлены в Нижневартовскую окружную больницу. Трое из них в тяжелом состоянии.

Угрозы жизни и здоровью пострадавших во время взрыва в одном из домов города нет. Об этом заявил главный врач Нижневартовской окружной клинической больницы Алексей Сатинов при общении с журналистами. «Двое пациентов у нас находятся на лечении. Одна в реанимации. Состояние ее тяжелое, стабильное. Черепномозговая травма, ожоги нижних конечностей. Угрозы для жизни нет. Вторая пациентка в удовлетворительном состоянии. Находится в нейрохирургическом отделении с черепно-мозговой травмой. И одна пострадавшая отказалась от госпитализации, у которой были небольшие ушибы мягких тканей», — сообщил Сатинов. Изначально в больницу Нижнеартовска доставили пять человек. Но ночью было принято решение двоих пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, отправить самолетом санавиации в ожоговый центр Сургута. «Больных доставили. Больные в тяжелом состоянии. Я углубляться не буду. Сейчас занимаются ими доктора. Делают все возможное», — сообщил главный врач Сургутской городской клинической больницы Михаил Курносиков. Ранее URA.RU сообщало, что четверо пострадавших при взрыве газа доставлены в Нижневартовскую окружную больницу. Трое из них в тяжелом состоянии.